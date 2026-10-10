本地烟霾情况过去一周持续恶化，星期五（10月9日）的24小时空气污染指数一度逼近非常不健康水平。教育部长李智陞宣布，若当局预测隔天的指数可能超过300点，达到有害水平，将考虑关闭学校和延迟考试。

李智陞星期六（10日）在脸书贴文说：“若决定停课，我们会在前一天晚上约8时，通过学校和教育部官方渠道发出通知。我们会密切关注每天的烟霾情况，评估学校隔天是否继续上课或关闭。”

据《联合早报》了解，保健卫生部星期五发出内部通告，告知本地医疗工作者可能在接下来启动烟霾津贴计划（Haze Subsidy Scheme）。18岁及以下孩童、65岁及以上年长者、社保援助计划（CHAS）及公共援助金受惠者等符合条件的国人，若因烟霾到指定的公共卫生防范诊所就诊时可获津贴。

跨部门烟霾行动小组和各政府部门近日相继宣布一系列应对措施，重点保护孩童、年长者、孕妇，以及患有心肺疾病等较易受烟霾影响的群体。

李智陞说，他理解许多家长都十分关注烟霾情况，尤其是子女患病，或正在参加全国考试的家长。他保证，教育部始终把学生和教职员的健康与福祉摆在首位。

目前，学校会继续在设有空气净化器的室内课室上课，全国考试如常举行。各校已做好准备，必要时会采取进一步措施。

我国在2015年曾遭遇严重跨境烟霾，从8月底至10月底持续被烟霾笼罩，当时的24小时空气污染指数（PSI）一度升至有害水平，最高达322点，全国中小学9月25日停课一天。

根据国家环境局网站，截至星期六晚上11时，全岛24小时PSI介于119至163，中部最为严重 ；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米43至99微克，西部最高。当局预计本地接下来的空气质量将维持在不健康水平。

超级厄尔尼诺现象加剧区域干旱天气，以致印度尼西亚林火难以扑灭。亚细安气象中心网站数据显示，印尼苏门答腊和加里曼丹星期五共探测到275个火点。

傅海燕：我国愿为印尼提供支持

永续发展与环境部长傅海燕星期六向媒体讲话时说：“我一直与印尼环境部长朱慕保持联系，告诉他新加坡愿意提供支持，也感谢他为控制林火付出的努力。我国也支持就烟霾问题展开区域讨论与合作。”

她说，政府正密切关注烟霾情况，跨部门烟霾行动小组一直定期开会。当局已备妥充足的N95口罩，必要时派发给公众。

政府早前宣布，一旦空气污染情况达非常不健康水平，将向符合条件的新加坡公民派发口罩，包括建国一代和立国一代，以及社区关怀计划受惠者等。

南洋理工大学国立教育学院气候变化研究学者王靖宇博士接受《联合早报》访问时说，据目前的天气预测，至下周三为止，24小时PSI超过200点的可能性不高。

他解释，这是因为星期六的降雨有助降低空气中的污染物浓度，星期天预计也会下雨。“整体来看，由于没有持续干旱，污染物难以累积。”

部分地区星期六下午下起阵雨。受访学者指出，降雨有助降低空气中的污染物浓度，只要没有持续干旱，污染物便难以累积，24小时空气污染指数超过200点的可能性也就不高。（邝启聪摄）

新加坡气象署预测，星期天（11日）至下星期三（14日），每天下午都会有雷阵雨。

相较于2015年的烟霾，王靖宇认为，今年烟霾持续的时间可能与2015年相近，但严重程度预计不及当年。这是因为厄尔尼诺现象今年来得较迟，限制印尼林火蔓延；二是季风转换对我国较有利。

新加坡国立大学大气科学特聘教授许智扬博士则说，造成烟霾的根本原因是非法烧芭，如果这些行为不受控制，难保我国的空气质量不会恶化。

记者星期六上午到中部的麦里芝蓄水池观察，发现晨运人数明显比平时少。

公众潘杰希（45岁，贸易经理）与丈夫带着8岁和9岁孩子，与亲戚一家到户外徒步。

她说：“我们早上出门前确实犹豫要不要继续，但因为已经约了亲戚，而且新加坡就这么大，要躲也躲不到哪里去，最后还是决定按计划出门。”