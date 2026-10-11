新加坡过去14年共流失了52公顷的原始树林，其中约6公顷在去年消失。如果算入次生林，本地去年共流失的树林达61公顷，相当于85个足球场。

“全球森林观察”（Global Forest Watch）的最新统计数据显示，从2002年至2025年，全球的原始树林流失了8700万公顷，占树木覆盖总面积约16%。同一时期，新加坡的原始树林面积少了约6%。

此外，2001年至2025年，全球树木覆盖少了5亿4000万公顷，新加坡则失去了3000公顷的树木覆盖。

全球森林观察平台由世界资源研究所成立，旨在监测全球林木砍伐情况，通过分享数据来推动林地保护。平台主要通过卫星影像，以30米分辨率（30-meter resolution）监测树木覆盖的变化。30米分辨率是指遥感影像或栅格地图中，一个像素点（Pixel）表示地面上30米乘以30米的实际面积。

全球森林观察研究员卡特（Sarah Carter）接受《联合早报》访问时说，研究统计数据基于严谨的科学，每年的树木覆盖流失数据由美国马里兰大学生成，估算方法经过同行评审，也经过独立第三方评估。

原始树林生态功能难替代 城市发展成流失主因

她指出，原始树林有助维持生物多样性、封存空气中的二氧化碳。尤其在气候变化加剧的当下，林地可调节气候的作用更显重要。“林地一旦被砍伐，即便之后自然恢复，也未必能恢复原有的生态功能。”

卡特指出，新加坡丧失原始树林是永久性的城市发展所致。“尽管新加坡剩下的原生树林面积较小，但仍具有重要价值。”

新加坡的城市规划具前瞻性，向来为未来的战略和经济需求提前布局，但土地稀缺是现实和永远的挑战，而发展项目往往须占用自然空间。

环境顾问公司Tembusu Asia Consulting早前在公司网站披露，它受委为本地东部一个住宅项目进行环境评估。项目占地约36公顷，涵盖林地、红树林和潮间带。《联合早报》根据有关资料向Tembusu和建屋发展局查询项目详情。有关资料过后从Tembusu网站撤下。

环境顾问公司Tembusu Asia Consulting负责对东部一个住宅项目进行环境评估。这个项目占地36公顷，涵盖林地、红树林和潮间带。（Tembusu Asia Consulting网站截图）

专家：国家发展与环境保育必然有取舍

新加坡国立大学设计与工程学院房地产系副教授符育明受访时说，我国人口持续增加，经济持续发展，未来的发展项目终将占用自然土地，环境保育和国家发展之间必然须要取舍，但有效规划可以大幅降低发展对保育的影响。

他举例说，自动驾驶技术持续发展，将来或可减少私家车的使用，提高道路使用效率，进而减少道路空间的扩张，这在未来或许是把现有道路空间归还给自然的契机。

许多讨论往往把“国家发展”和“环境保育”当成必须从中二选一的单选题，但环保组织“新加坡青年生物多样性之声”外展总监江俊贤认为，发展和保育并非总是处在对立面，而是可并行推进。

他指出，可用于发展项目的不止于树林和潮间带，棕地和即将在2050年以后期满的组屋区也应考虑在内。

灵长类动物学家洪慧芳博士和新加坡爬虫协会联合创办人桑卡尔（Sankar Ananthanarayanan）联手编辑了《新加坡陆地生态保育蓝图》（Singapore Terrestrial Conservation Plan）。他们联合回答询问时说，新加坡已几乎失去所有的原始树林，现存的林地大多是村庄和种植园废弃后，经数十年自然再生的次生林。

“这些次生林并非空地，而是支撑濒危动物如巽他穿山甲、黄冠鹎等的栖息地。公众应关注这些树林流失问题，因为这些树林能为居住环境降温、吸收雨水，并提供休憩绿地，让新加坡更宜居。”