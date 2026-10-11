从照料患有免疫疾病、皮肤满是水疱和伤口的祖母，到若干年后替遇车祸的丈夫进行静脉抗生素治疗，两段照顾家人的经历，让梅丽莎（Melissa Thapa，32岁）坚定走上护理这条路。

笑容可掬的梅丽莎谈起护理的所见所闻时，充满热情干劲，根本看不出她已经育有两名分别为7岁和8岁的孩子。两年前在主管的鼓励下，当时是医院基本护理助理的她，毅然决定前往工艺教育东区学院深造，当一名大龄学生。

回返校园对梅丽莎而言并非易事。她说：“我比同学们年长，还要照顾孩子兼顾实习，经常是晚上11时孩子睡着，才有时间打开电脑完成作业和温习，隔天凌晨5时又得起床准备早餐，送孩子上学。”

梅丽莎说，能坚持下来，除了自律管理时间，也离不开丈夫的支持。准备护理课程的考核时，丈夫会充当“病人”，让她练习如何处理伤口和转移病人；周末组织参与社区活动时，丈夫也会留在家照顾孩子，让她无后顾之忧。

她忆述，自己曾在实习时，照顾加护病房的一名中风病人。病人的姐姐是退休护士，看到梅丽莎悉心看护，还特别向讲师称赞她，也鼓励她继续进修。“完全出乎我预料，因为照顾病人本就是我分内之事，这点让我印象挺深刻。当然，有时看到有人不幸离世，也让我很难过。”

梅丽莎目前就读于义安理工学院，日后想专攻神经科护理，而这也与她亲身经历有关。10多年前，她曾昏厥跌倒，造成脑挫伤和出血，入住加护病房三四天，其后不时头疼，花了一年才逐渐康复。

如今接触神经科病人时，她更能感同身受。她希望先累积临床经验，在未来成为一名护理教员，传授知识和经验，培养更多志同道合的护理人才。

对于考虑重返校园或追求新目标的人，她认为不应因为年龄而却步。“如果心里已经有想做的事，就开始吧！不要一直拖延。学习是一辈子的事情。”