两名起初并未立志投身法律界的年轻律师，在事业初期也曾经历摸着石头过河的迷茫，但最终找到了支撑自己继续走下去的底气与自信。

30岁的吴俪珊是Helmsman律师事务所顾问律师，专攻航运和商品纠纷；34岁的崔康瑞则是安盛律师事务所合伙人，专攻商业纠纷。

两人并非出身法律世家，也不是从小就抱有“律师梦”。吴俪珊最初是被律师能帮人解决难题的价值感所吸引，崔康瑞则是因为不想被困在实验室里而选择律师这一行。然而，真正让他们决定留下来的是执业初期的历练，以及在挑战中逐步建立起来的职业自信。