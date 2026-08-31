说法识法：AI抢工作 同辈纷退场 年轻律师如何留得住？
面对初级律师流失与生成式人工智能冲击传统法律工作的双重夹击，“你还想当律师吗？”这个问题，已不是个人的职业选择，而是法律业共同的人才危机。大法官梅达顺曾指出，近三分之一新晋律师打算在三年内离开；生成式人工智能正快速普及，自动处理大量原本由初级律师负责的法律研究和文件起草。然而，站上法庭、捍卫正义，直接参与司法运作，依然是律师行业不可取代的灵魂。本期《说法识法》访问两名年轻律师和一名资深律师，看年轻律师如何在执业初期赢得信任、独当一面，也听资深律师分享如何栽培和留住人才。
（插图／庄明让）
两名起初并未立志投身法律界的年轻律师，在事业初期也曾经历摸着石头过河的迷茫，但最终找到了支撑自己继续走下去的底气与自信。
30岁的吴俪珊是Helmsman律师事务所顾问律师，专攻航运和商品纠纷；34岁的崔康瑞则是安盛律师事务所合伙人，专攻商业纠纷。
两人并非出身法律世家，也不是从小就抱有“律师梦”。吴俪珊最初是被律师能帮人解决难题的价值感所吸引，崔康瑞则是因为不想被困在实验室里而选择律师这一行。然而，真正让他们决定留下来的是执业初期的历练，以及在挑战中逐步建立起来的职业自信。