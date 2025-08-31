陈建民在本地残障体坛是个熟悉的名字。他数度挑战即便是健全人也难以征服的体能极限，坐在轮椅上多次刷新全程马拉松纪录。令人瞩目的是，他在66岁时，成为全球首名在七天内完成七大洲七项马拉松赛的轮椅运动员。

与他沟通访问时间时，他把今年中一个受访视频发来，在短信里附上这么一句话：我同意接受上述报道和采访，并非为了炫耀自己的成就，而是希望自己与逆境抗争的经历能够激励人们。

当记者告知他访问当天会安排摄影同事拍照，他即刻回复说：“幸好你提起，我得好好理个头发。” 记者望着他设在联络单里的图像，一丝头发也没有，能拿自己在意的外貌自嘲一番，何尝不是一种豁达的勇气。