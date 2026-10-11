南洋徐氏总会迎来成立70周年。现任理事会审时度势，斥资9万元全面翻新会所，并同步将英文名称改为“Nanyang Xu Association”，以便国际宗亲辨识及联络。配合新名称，总会启用新会徽，并修改章程，开放给新加坡永久居民加入。会员制度也迎来重大调整，由以往每年缴交48元会费、加入福利组另需额外缴交72元，改为一次性征收24元终身会费。

总会过去以“Nanyang Chee Clan Association”作为英文名称。随着时代变迁，理事会认为徐姓宗亲来自五湖四海，姓名因应不同籍贯而有不同的英文拼写方式，单以“Chee”不足以代表全体宗亲。经会员大会议决，决定改用“Xu”以扩大涵盖面，并重新设计会馆标志。

南洋徐氏总会会所位于芽笼19巷21号，购置于1973年。此后总会会务蒸蒸日上，每年举行会庆、春祭及贺岁团拜，并从1980年代起创设奖学金，逐年颁发给学业成绩优异的会员子女。

2004年，会所屋顶严重漏水，导致天花板坍塌。理事会于是在2006年常年大会上议决，向董事及会员宗亲募捐，筹得逾4万3000元开展维修翻新工作，并于2008年9月完成屋顶及会所内部的首轮翻新。2012年，总会再将旧式折叠铁门改为全玻璃门面，使会所面貌焕然一新。

目前，总会会所一分为二，一部分对外出租，为会馆带来稳定收入，另一部分则用于开展会务活动。2026年，配合总会迎来70周年庆典，会所再次展开翻新工作，进一步升级内部设施，工程包括添置活动式会议桌和智能电视设备，并增建会员专用洗手间，为会员营造更舒适完善的活动场所。

会长徐源华接受《联合早报》访问时说，南洋徐氏总会幸得先辈护佑，早年即有远见购得永久会所，使后代子孙没有后顾之忧，不必为会所租金担忧。他说：“比起资金，总会更需要会员踊跃参与会务。”他寄望通过翻新整修会所，能为会员营造良好的互动交流空间，甚至可以用于举行派对、子女满月等活动。

广纳青年及女性加入理事会 不分籍贯招收会员

另一方面，南洋徐氏总会秉持积极培育后进的传承精神，成立青年团和妇女组，吸纳青年及女性宗亲进入理事会，为会务注入新血。为回馈社会，为不同社群献力，总会也参与亚洲妇女福利协会公益活动，以及芽笼东老人院新春慰问等活动。

徐姓在中国百家姓排行榜上位居第11名，但在本地并不普遍。尽管如此，本地以南洋徐氏总会为血缘社团，不分籍贯招收同姓会员，目前活跃会员有近百名；而新加坡徐氏公会则以本地徐姓福州人为主。

自成立以来，南洋徐氏总会与海内外宗亲维持友好联系，除徐氏宗族外，也包括余、涂、佘三姓宗族，这是因为相传这四个姓氏源出一脉，本属同宗。

正是基于这份同宗情谊，近年来，南洋徐氏总会积极拓展海内外宗族情谊：2017年赴台湾出席世界徐氏宗亲总会50周年庆典，2018年赴马来西亚槟城探访北马宗亲，2024年组团出席泰国徐氏宗亲总会60周年庆典，隔年更远赴山东郯城东海堂寻根问祖。此外，总会也与新加坡徐氏公会、佘氏公会、余氏总会等宗乡组织往来密切，互访不辍。

本着礼尚往来的精神，南洋徐氏总会趁着10月17日，于岛屿乡村俱乐部举行70周年庆典晚宴之际，邀请往来密切的宗亲共襄盛举，包括新加坡徐氏公会、佘氏公会和余氏总会、马来西亚徐余涂佘同宗会、北马徐氏宗亲会、全球徐氏文商联谊总会、世界徐氏宗亲总会、江苏省徐氏联谊总会、中国徐福会徐文化研究工作委员会、泰国徐氏宗亲总会，以及韩国徐氏一家联合会。晚宴上也将颁发第40届会员子女奖学金，大会主宾为国家发展部长徐芳达。