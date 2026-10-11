金文泰林公园眼镜蛇出没！一条长约1.5米、通身黑色的蛇被目击在公园台阶上捕食青蛙，吓坏路人。国家公园局回复时说，已派遣野生动物承包商到现场巡查及寻找蛇踪。

根据目击网友分享的视频，这条黑得发亮的蛇嘴中叼着一只尚在呼吸的青蛙，慵懒地盘踞在台阶上，相信是刚捕猎到美食，正准备饱餐一顿。

发布视频的小红书用户“Abax”接受《联合早报》访问时说，他星期四（8日）早上约8时途经西海岸路连接金文泰路的公园小径时，目击这条蛇在捕食一只青蛙。

他忆述，随行的妻子很是害怕，但好在蛇的注意力都集中在捕猎上，并未对四周的人展现出攻击性。“蛇在台阶上安静地猎食，没有什么反应，我和妻子也没有上前干扰，拍了视频就离开了。”

另一名网友也在“Abax”的贴文下评论，称自己几天前在同一区域见过一条蛇，相信就是同一条。他事后已通过“一联通”（OneService）应用向有关当局通报。

“Abax”也告诉记者，就在“巧遇”蛇捕食的隔日，他又在同一个公园碰见一只巨蜥。

“Abax”目击蛇出没隔日，他在同一个公园又看见一只巨蜥。（小红书用户“Abax”提供）

公园局派员巡查追踪

国家公园局园林处高级署长蔡艳玲回复《联合早报》询问时说，当局知悉金文泰林公园出现黑射毒眼镜蛇（Black Spitting Cobra）的踪迹，并已派遣野生动物承包商到现场巡查及寻找蛇踪。为保障公众安全，当局将继续监测，会在发现眼镜蛇时将它迁移。

黑射毒眼镜蛇是新加坡原生物种，偶尔会出现在森林、公园、花园及市区，主要是因为这些地方有鼠类和两栖动物等猎物。黑射毒眼镜蛇虽然毒性很强，但通常生性胆怯，会尽量避开人类。受到威胁时，它们可能会直立身体、张开颈部的皮褶并发出嘶嘶声；若被逼入绝境或受到挑衅，也可能喷射毒液。

国家公园局提醒公众，若遇到蛇，应保持安全距离、保持冷静并慢慢后退，让蛇自行离开，切勿靠近或尝试捕捉。若被蛇咬伤，应立即求医。公众也应为宠物系紧牵绳，避免宠物靠近蛇只。若需要协助，可拨打动物应对中心热线1800-4761600。