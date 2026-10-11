在共管公寓单位内加建阁楼，为住家增添一个卧室，看似只是在改造自己的生活空间，无伤大雅，但这个行为可能已经触法。尽管有关当局在执法方面未松懈，并持续进行宣导工作，类似违规行为却屡屡发生。

分层地契（strata-titled）住宅单位违规加建的情况似乎不见改善，市区重建局近年处理的疑似个案维持在同一个水平，没有大幅起落。2024年和2025年的个案分别有147起和148起。

市建局单在今年首九个月处理的个案已有116起。若按比例推算，今年全年的个案或多达155起。

市建局告诉《联合早报》，违法加建个案通常由同个住宅区的其他居民或分层地契管理委员会（MCST）通报。住宅按规定须进行定期结构检查（periodic structural inspections），过程中也可能揭发违法加建行为。

分层地契住宅的种类有共管公寓、聚落式公寓与分层地契排屋等。较常见的违法加建行为包括：建造面积超过5平方米的阁楼、屋顶露台搭建小屋，及地面层露台增设封闭空间等。

据悉，市建局目前在调查数起违法加建个案，并已针对部分个案采取执法行动。市建局答复询问时证实这一点，并表示一旦确认有违法行为就会采取行动，但没透露详情。

市建局发言人说：“所有未获批准的加建工程都应被正视，因为它们会对业主、住户和邻居构成潜在风险。违规情况若严重，相关责任方可能会被控上法庭。”

或影响结构安全与保险索赔 并引发业主之间的纠纷

违规加建除了违反当局的规划，也可能牵涉其他问题。其一为可能影响建筑的结构安全，例如后来添加的阁楼可能对现有的楼板和梁柱造成额外荷载。

建设局答复本报询问时透露，过去三年每年平均调查50起分层地契住宅单位违法加建的个案，大多数后来都被评估为结构安全。“不安全的结构通常缺乏足够的支撑或锚固（anchoring），或者施加的荷载超过了现有楼板结构原先设计的承载能力。”

违规加建也可能导致保险索赔或房屋贷款再融资出现问题。新加坡普通保险协会受询时指出，若出现损失或损害，这类未获批准的加建工程或结构改造引起的或相关的保险索赔，可能不在承保范围内。

工程若使住宅单位的总楼面面积增加，还可能引发公平性的相关纠纷。这是因为业主支付的物业维护费和贡献的累积基金（sinking fund）通常按个别单位的份额价值计算，而这又涉及单位面积。若未经批准擅自增加单位面积，业主或被视为享有额外空间，而没支付相应费用，并影响到其他业主的集体产权。

加建结构需九成业主 及管理委员会同意

根据《建筑（分层地契管理）法令》，会影响建筑外观的工程需要MCST的同意；工程若增加个别单位的总楼面面积，则需有九成业主表决同意。业主也须遵守MCST制订的附属细则（by-laws）。

如果业主要展开加建工程，在得到MCST和其他业主的同意后，仍须通过工程合格人员（Qualified Person）向有关当局提出申请。增加总楼面面积或影响到其他规划参数，必须由市建局批准。建筑工程和会影响结构安全的大幅度改动，则需有建设局的批准。

若违规加建行为已发生，而当局调查后确认情况，会下令业主拆除相关建筑结构，按原来的规划恢复单位的状态。若当局判定相关建筑结构可被保留，业主则须办理申请手续，但事前同样须获得MCST和其他业主的同意。

业主如果选择保留建筑结构，可能须为额外的总楼面面积缴付土地增值费（Land Betterment Charge）。以纽顿一带的共管公寓为例，新加坡土地管理局官网的应用显示，面积多10平方米，或得缴付14万3500元。

市建局提醒业主，他们有责任主动纠正违规加建行为，或申请保留加建的建筑结构，这包括那些在他们购屋前已存在的建筑结构。

根据规划法令（Planning Act），在未获得规划许可的情况下展开或允许他人展开工程，以建造未获批准的结构，可被判处最高20万元罚款。

根据建筑管制法令（Building Control Act），在未获得规划许可或结构工程许可的情况下，展开或允许他人展开建筑工程，可被判处最高20万元罚款，或长达两年监禁，或两者兼施。

公众可浏览市建局网站和建设局网站，查询在住宅展开建筑工程的相关指南。