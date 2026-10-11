本地推出首个由客工主导的宿舍“菜园”，种植多种蔬菜和可食用草本，让客工们获得“家”的归属感，促进他们的身心健康和休闲社交。

这个约30平方米的微型“菜园”，位于西部的乐巢都康客工专用宿舍（NESST Tukang Dormitory），名叫“乐巢都康社区花园”（ NESST Community Garden），项目得到国家公园局的支持。文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希星期天（10月11日）揭幕。

他说，新设施为客工提供专属空间，让来自不同国家的客工，自行选择种植的植物，共同培育和照料，共享收获，以增强他们对居住环境的情感联系。

“人力部将与公园局和新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院合作，探讨如何通过开辟更多绿色空间和提供更多社区园艺机会等方法，让宿舍环境变得更加生机勃勃，进一步拉近客工之间的距离，提升他们的身心健康。”

《联合早报》记者当天走访这个社区花园，看到生菜、苋菜，长豆等蔬菜在垂直盆栽中培育，以充分利用空间。人力部受询时说，这个花园目前由约30名来自印度、孟加拉和中国的客工打理，且得到若干雇主和社区伙伴的支持。

“乐巢都康社区花园”源于客工的提议，得到国家公园局锦簇社区计划（Community in Bloom） 的支持。公园局为客工提供了技术指导和协助，提升他们的园艺知识与技能，也鼓励他们分享种植技巧和交流园艺经验。

锦簇社区计划自2005年推行，旨在推广园艺文化，鼓励国人打造和管理社区花园，增强对绿化空间的归属感。

39岁的印度客工纳文（Naveen Kumar）是社区花园的倡导者之一，他在本地工作了10年，目前每星期至少花3小时和同伴一起打理花园，每个月还和其他客工轮流利用宿舍内的共用厨房为大家煮饭。

他说：“培育蔬菜的过程能够让我缓解工作压力，我最爱用蛇瓜（snake gourd）和苋菜煮菜，这两道菜会让我想起家乡的味道。”

法国地基工程公司Bachy Soletanche新加坡分公司的120多名客工，是乐巢都康客工专用宿舍的首批住户之一。

公司人事部主管郑慧敏说，公司还鼓励员工用头盔当容器等创意方式进行栽种。“我们安排员工在他们的工作时间内栽种蔬菜和植物，不占用他们的休息日，更好地减轻工作中的压力。”

“乐巢都康社区花园”的揭幕，也是配合每年10月10日世界心理健康日。人力部星期天在乐巢都康客工专用宿舍，举办心理健康嘉年华活动，还推出由“好爸爸中心”（Centre for Fathering） 和非政府组织Uplifters（Singapore）Limited，为有孩子的客工和外籍帮佣提供不同形式的育儿教育辅导。