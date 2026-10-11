我国所有地区24小时空气污染指数略微下降，但仍处于不健康水平。

根据国家环境局网站，截至星期天（10月11日）早上8时，全岛24小时PSI介于115至153；一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米55至114微克，介于普通到偏高水平。在这当中，西部空气素质最差。

当局预计接下来的空气质量会维持在不健康水平。

本地烟霾情况过去一周持续恶化，星期五（9日）的24小时空气污染指数一度逼近非常不健康水平。星期六午后下阵雨，烟霾情况有所好转，但空污指数依旧处于不健康水平。新加坡气象署预测，星期天至下星期三（14日），每天下午都会有雷阵雨。

环境局星期五代表跨部门烟霾行动小组发联合文告指出，由28个政府部门和机构组成的跨部门烟霾行动小组已启动，协调和落实下一阶段的烟霾应对措施，涵盖学前教育中心、学校、工作场所及其他公共设施。

过去一周，因苏门答腊南部和中部的火点增加，导致我国烟霾情况恶化。新加坡和周边地区本周末会下阵雨，但苏门答腊和加里曼丹干燥天气持续，加上受东南和西南风向的影响，烟霾还是会继续飘向新加坡。