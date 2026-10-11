人民行动党社区基金会属下学前教育中心Sparkletots，未来三年拨款2000万元支持8000名幼教工作者提升教学素质、领导力和应用科技的信心，为属下学前中心孩童争取更好的教育成效。

今年迈入40周年的人民行动党社区基金会（PCF），星期天（10月11日）在万态野生动物世界（Mandai Wildlife Reserve）举行年度家庭日活动。数码发展及新闻部长杨莉明以PCF理事会主席身份致辞时，宣布这个消息。

这笔最新拨款比PCF过去三年为提升师资的拨款多一倍，惠及的8000名幼教工作者中，包括500名学前中心领导者。

杨莉明说，考虑到优秀的教师对孩子学习发挥很大的作用，PCF愿意拨款重点培养师资。

“家长在孩子成长关键期，对PCF Sparkletots投以信任。我们相信，无论孩童的出身背景如何，都应该在学前教育阶段给予他们扎实的起步，让他们能够在自信中成长。要做好这项工作，我们必须培养教师，协助他们更有效地教学。”

接下来三年，PCF将通过三大计划提升师资。

首先，PCF将协助幼教工作者加强职业发展，通过制定职业发展路线图，让他们更清楚不同工作岗位和职业发展渠道所须掌握的技能。

第二，PCF也会制定领导力发展路线图，提升中心领导者领导幼教职员和管理学前中心的能力。最后，所有幼教工作者也会加强在工作和教学中以负责任的态度、更自信地应用科技。

Sparkletots在全岛有近350家幼儿园，幼儿人数超过4万名，是本地规模最大的学前教育机构。

为了进一步营造包容学习环境，PCF也推出了一个教学方法清单，供本地所有幼教工作者参考，以更好地支持多元学习需求的孩童。

这项清单提议一系列方法，引导教师更了解孩童的不同学习需求，以促进更有利于学习的包容课室文化。这包括协助孩童疏导情绪、纠正行为失调等方法。

此外，所有Sparkletots学前中心明年起都能开办华文、马来文和淡米尔文三项母语课程，让学生都有机会学习母语，及早培养对母语学习的信心。

接下来，PCF也会加强给予中心的支持，协助它们更好地处理行政与营运工作，让幼教工作者减轻行政工作负担，把更多精力放在教学。这包括加强现有的运作模式，通过专业小组、标准化程序和更高效的数码系统，更好地处理指定的营运与行政工作。

超过6000人出席星期天的家庭日活动。活动主宾是副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇。