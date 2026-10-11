涉嫌在冒充政府官员、电子商务及冒充朋友等诈骗案中充当钱骡，协助犯罪团伙洗钱，六人将于下星期陆续被控上庭。

新加坡警察部队星期天（10月11日）发文告说，这四名男子和两名女子年龄介于23岁至40岁，涉及的诈骗类型包括冒充政府官员诈骗、电子商务诈骗及冒充朋友诈骗。

他们将在10月12日至16日被控上法庭，罪名包括教唆欺骗、获取他人犯罪所得、协助他人保留犯罪所得、教唆未经授权获取电脑资料、非法披露密码或访问码，以及为牟利而提供后付费电话卡等。

调查显示，六人涉嫌通过交出或出售个人银行户头，协助接收或转移诈骗款项，或向诈骗受害者收取现金，让犯罪团伙进行洗钱活动。其中，有人涉嫌欺骗银行，以开设银行户头，再将银行户头的登录资料交给不明人士。有人涉嫌非法泄露自己的Singpass登录资料，让犯罪集团利用其身份开设银行户头。也有一人涉嫌收取报酬，协助犯罪集团注册后付费电话卡。

警方指出，诈骗集团成员或招募者若被定罪，将面对强制鞭刑至少六下、最高可达24下。协助洗钱的钱骡也可面对最高12下的鞭刑。

在设施限制框架下，涉及钱骡相关罪行者，无论正接受调查并被评估为高风险，或已受到警告、被罚款、被控或被定罪，其银行服务及手机线路使用均可能受到限制，防止他们继续协助诈骗活动。

警方提醒，公众若想知道更多诈骗信息，可拨打ScamShield防诈骗热线1799或上网（www.scamshield.gov.sg）了解。公众若掌握涉及诈骗的信息，可通过警方热线1800-255-0000，或www.police.gov.sg/i-witness举报。所有信息将严格保密。