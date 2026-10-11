因烟霾导致健康问题的公众，从星期一（10月12日）开始可在就医时获得烟霾津贴。

烟霾津贴计划（Haze Subsidy Scheme，简称HSS）涵盖的病症包括过敏性鼻炎、哮喘、支气管炎、结膜炎、慢性阻塞性肺病、上呼吸道感染及相关并发症。

保健卫生部星期日（11日）发文告指出，18岁及以下孩童、65岁及以上年长者、CHAS及公共援助金受惠者等符合条件的国人，若出现上述症状可到指定的公共卫生防范诊所（Public Health Preparedness Clinic，简称PHPC）求诊时可获津贴。

在津贴计划下，公共援助金受惠者医疗费用全免，建国一代与立国一代最多支付5元，其余符合条件者自费不超过10元。

公共卫生防范诊所计划旨在协调基层医疗应对措施，并在出现健康警报和突发紧急情况，包括烟霾以及冠病疫情期间，提供受津贴的医疗服务。

健卫部指出，参与津贴计划的全科诊所和所有综合诊疗所，能够为儿童、年长者以及中低收入的国人提供可负担得起的烟霾相关医疗服务。

公众可上网https://www.moh.gov.sg/others/haze/了解更多计划详情，并查看公共卫生防范诊所名单；公众也可通过诊所张贴的公共卫生防范诊所标识或烟霾津贴计划海报，来识别参与计划的诊所。