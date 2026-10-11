若因烟霾恶化须停课，各所学校、学生托管中心、教育部幼儿园及所提供的托管服务仍旧保持开放，接收学生。

教育部通过家长联通平台（Parents Gateway）10月10日发布通告，说明若空气素质恶化学校会采取的强化抗霾措施。若预测隔天的24小时空气污染指数（PSI）超过300，达到有害水平，教育部将考虑关闭教育部幼儿园、中小学和特殊教育学校。

初级学院、励仁高级中学，以及直通车课程（IP）学校的初院部则会继续开放，并加强烟霾应对措施。

不过，即使停课，各所学校（包括特殊教育学校）、学生托管中心、教育部幼儿园及属下的全日托管服务（KCare）仍会开放接收学生。学生托管中心及全日托管的服务时间为早上7时至晚上7时。

通告也指出，当24小时PSI超过200，学校会继续在通风良好的室内空间上课，并开启空气净化器。学校也会避免户外活动及高强度室内体育活动、尽量减少课后活动，并确保学生在室内用餐。

全国考试方面，学校已安排考生在课室或礼堂等封闭空间应考。若烟霾情况突然恶化，则增设空气净化器。

参加剑桥N（A）水准、N（T）水准、O水准或A水准会考的考生，若身体不适无法应考，可通过学校申请特别考量，详情可浏览go.gov.sg/seab-sc。

任何停课决定预计会在前一天晚上约8时，通过学校及教育部官方渠道公布。

停课期间，受影响学生将进行居家学习；教育部幼儿园则会提供居家活动，让家长或看护者陪孩子进行。

全国考试若因停课受影响，将另行安排考试日期，相关通知会与停课公告一同发布。教育部也提醒家长定期查看家长联通平台，或直接联系学校行政办公室，了解最新安排。