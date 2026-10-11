近来到医院急诊部门和综合诊疗所的求诊人数有所上升，除了跨境烟霾持续带来的影响，相信也与目前甲型流感高发期有关。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期天（11日）出席武吉坎贝拉举办的保健嘉年华接受媒体群访时说，由于目前处于季风转换期，烟霾情况相信会持续多几周，部分日子甚至可能恶化。

医院采取抗霾措施 医疗应急物资充足

对此，本地医院已开始采取应对措施，包括关上病房和走廊的窗，开启通风设备和空气净化器和冷风机。同时当局也在盘点库存中的医疗应急物资，王乙康说：“我觉得储备相当充足。公众无须太过担忧。”

他指出最近令人关注的是，因呼吸道问题前往医院急诊部门和综合诊疗所的求诊人数逐周上升，“虽然每周增幅不大，经过几周的累积，整体增幅变得比较明显”。

近期新加坡中央医院和樟宜综合医院也先后在脸书贴文，提及急诊部门看诊量变大，中央医院的病床也供不应求，等病床的时间变长。两家医院都吁请轻至中度病患或非紧急病情者，可前往全科诊所或综合诊疗所求医。

王乙康相信急诊病患增加不仅是烟霾造成，也和今年同时期发生的甲型流感（Influenza A)流行季节有关，两者重叠进而加剧了整体情况。

为此，他宣布政府星期一（12日）启动烟霾津贴计划（Haze Subsidy Scheme，简称HSS）和公共卫生防范诊所（Public Health Preparedness Clinic，简称PHPC）。

在计划下，因烟霾出现健康问题的公众，前往全岛所有综合诊疗所和指定的公共卫生防范诊所求诊时，可享有相关津贴。

他透露计划涵盖的1370家私人诊所中，截至今早，已有近1000家表示愿意参与。最后他也提醒公众，如果没有严重的健康情况，无需前往急诊部门，可以到公共卫生防范诊所问诊。