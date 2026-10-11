母亲申诉，20岁儿子遭职员诱导入店“免费测脸”，被游说花逾3300元购买配套和护肤品。涉事美容店否认诱导推销，指可以退还一周冷静期内购买的产品，但配套是三个月前签下的，无法退款。

陆女士（55岁，自由业者）告诉记者，20岁儿子陈先生（全职国民服役人员）今年7月6日到油池一带与朋友吃饭时，被一家美容店的女职员诱导进入店内，称可“免费测脸”，了解脸部状况。

“测试过程中，儿子询问店员，是否能治好脸上的青春痘印，对方说可以，随后就向他介绍美容护理配套。”

陆女士说，店员称配套包含10次护理，原价4500元，但店内正在办限时优惠，若当天签订，不仅可享有巨额优惠，还能获赠额外3次护理。

“儿子一心想改善脸部状况，听了就心动，当下签下配套，银行转账2520元。”

她指出，7月至10月期间，儿子先后做了三次护理，直到本月6日，儿子通过PayNow支付了一笔788元的费用，她才获悉这回事。

“我们绑定一个电邮，我才发现他付了一大笔钱，追问之下，他才告诉我说签了配套和花788元买产品‘水光针’的事。我事后联系了职员，要求退款，他们却只肯退还产品的钱，拒绝退掉配套。”

陆女士说，儿子向来谨慎理财，从未大手笔购买任何配套或产品，质疑对方是否针对年轻人诱导推销，想公开经历，警惕他人。

“我不是说20岁的成年人不能自行消费，但作为商家，涉及较高金额的消费时，应该询问他们是否要征询父母意见。他们看准年轻人入世未深，容易动摇，就诱导推销，非常离谱。”

涉事美容院的新加坡地区经理张女士（41岁）受访否认店员诱导顾客消费，强调整个消费过程均由顾客自行决定。

她指出，店员曾主动询问顾客是否需要先征询父母意见，但对方拒绝。“他说这是自己的钱，可以自己做主。”

张女士补充说，店员曾提供分期付款的选项，但顾客表示有能力一次缴清费用，选择全额付款。

针对陆女士提出的退款要求，张女士指出，价值788元的美容产品仍处于七天的购买冷静期，因此美容院愿意协助办理退款。至于美容护理配套，由于是在7月签购，已经过了冷静期，因此美容院无法直接办理退款。

“如果顾客对退款安排有争议，可以寻求消费者协会介入。我们也是获得消费者协会保证标志（CaseTrust）认证的商家。”

美容院：有给纸质收据

职员被指专对阿兵哥“下手”，而且没开收据；美容店否认，指已提供了纸质收据。

陈先生指，美容店职员在听闻他是全职国民服役人员后，强调店内有不少“阿兵哥”顾客。

“他们说，服兵役有自己的薪水，可以自己决定是否花钱做美容，不用给父母添加负担。而我签了配套后，她们也没有给我收据。”

对此，美容店则指出，店内的确有不少顾客是国民服役人员，而当时也提供了纸质收据给陈先生。

完整报道，请翻阅2026年10月11日的《新明日报》。