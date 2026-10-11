为协助马来回教社群更好地了解并参与国家健康倡议，人民协会马来活动执行委员会理事会推出“社区健康倡导者”计划。首批接受培训的30名社区志愿者将深入邻里，提供健康咨询，并协助居民加入“健康SG”计划。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈星期天（10月11日）出席马西岭—油池区的“关爱家庭，健康同行”活动，并宣布推出“社区健康倡导者”（Community Health Champions）计划。

首批30名“社区健康倡导者”来自东南区。他们在新保集团的协助下完成相关培训，掌握健康SG的关键信息。他们将走近居民，用熟悉的语言讲解预防护理的重要性、协助居民加入健康SG及解答疑难，助力将国家健康倡议更贴近社区。

扎吉哈也是马西岭—油池集选区议员。他致辞时指出，建设更健康的社区，始于每一个人，也始于家庭成员相互鼓励， 彼此叮嘱要更好地照顾自身健康。

许多人常因忙碌，或不知如何开始，而忽略健康管理。因此，社区支持必须更贴近居民，走进他们熟悉的邻里与社区空间；这意味着要倾听需求、汇聚资源，共同给予切实的帮助。

“因为有时候，促使我们迈出第一步的，不是医生或官员，而是我们身边的熟人，包括邻居、朋友，或是来自回教堂与社区的人。我们虽然是从30名倡导者起步，但背后的愿景远不止于此，那就是希望社区里能有更多人彼此关照。”

马西岭居民在国立健保集团活动展摊上，进行有关食物含盐量的游戏。（张俊杰摄）

在星期天的“关爱家庭，健康同行”活动上，全岛所有12个M立方市镇计划同步举办各项健康活动，预计吸引超过5000名马来回教居民与家庭参与。

其中一名社区健康倡导者鲁比雅（Rubiah Bte Salikan，67岁，退休者）受访时说，居民有时候会犹豫是否应寻求帮助，因为他们不确定相关建议或服务是否适合自己，或者可能有个人或宗教方面的顾虑。如果能与来自同一社区、理解他们处境的人交谈，会很有帮助。

“作为倡导者，我的职责就是倾听顾虑、分享所学，并让他们了解有哪些选择。我希望通过让健康信息更容易理解，让居民有信心掌控自身健康，为自己和家人做出更健康的选择。哪怕只是迈出一小步，也是好的开始。”

另一名社区健康倡导者娜菲莎（Nafisah Bte K Abdulla，58岁，家庭主妇）则希望协助居民了解“健康SG”计划，引导他们获取相关服务。她说：“与新保集团合作的培训让我更了解这项计划，也更熟悉居民可能提出的疑问。我体会到，清晰的讲解和友善的态度，能让居民更容易做出迈出下一步的决定。”