龟屿进香季访客人数逐年下滑，跟2019年相比掉了一半，今年又碰上烟霾来袭，渡轮公司尽管面对成本上涨但为了吸引访客，周末价格降4元。

《新明日报》报道，新加坡土地管理局受询时说，龟屿2019年访客量约为3万人次。受冠病疫情期间安全管理措施的影响，访客量于2021年降至约9400人次，随后在2022年回升至约2万人次。

2023年，大伯公庙庆祝建庙百年，访客量达到2.25万人次。此后，访客量连续两年下滑，2024年和2025年分别回落至约1.85万人次和1.55万人次。

为期一个月、一年一度的进香季昨天开跑。记者走访龟屿时观察到，今年照旧有三家餐饮摊位和一家售卖纪念品的摊位入驻岛上营业。

新加坡岛屿渡轮服务公司经理吴水龙受访时说，进香季首日截至下午2时，前往龟屿岛的船票已售出超过600张，与去年同期大致持平。相比之下，前往拉扎鲁斯岛的乘客少得多，远低于平时。“烟霾的影响很大。”

考虑到市场行情不佳，加上烟霾影响，他说公司今年将周末前往龟屿的成人船票价格，从去年上调的22元，下调至18元，平日票价则维持在16元，儿童票价也保持在12元，虽然公司的利润预计将减少约两成 ，但希望借此吸引更多顾客。

摊主：访客不如往年周末多

在龟屿开业超过40年的摊主符祥来（65岁）也说，访客量有减少趋势，而他坚持每年在进香季期间上岛营业，并非为了赚钱，而是为了与老朋友相聚，同时为信徒提供服务。

他观察到昨天的访客量不如往年周末多，估计烟霾对人流量造成部分影响。

“我已经退休了，每年来做一次，提前一周订货、设置档口，都习惯了。今年食物售价也没有调整，都是薄利多销，为了一份情怀。”

看守大伯公庙逾40年的谢成发（78岁）则说，龟屿进香季代代相传，意义非凡，随着信徒年龄渐长且较少有年轻人坚守入岛进香的习俗，加上马来西亚访客愈发缩减，促使访客量逐年下降。

完整报道，请翻阅2026年10月11日的《新明日报》。