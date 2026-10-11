受烟霾影响，飞萤航空（Firefly）取消10月10日至12日往返新加坡实里达机场与马来西亚梳邦苏丹阿都阿兹沙机场的所有航班，受影响乘客可改搭马来西亚航空的航班，或申请全额退款。

飞萤航空星期天（10月11日）答复媒体询问时说，取消的航班包括梳邦飞往实里达的FY3122、FY3124、FY3126、FY3128、FY3130及FY3132，以及实里达飞往梳邦的FY3123、FY3125、FY3127、FY3129、FY3131及FY3133。

飞萤航空发言人说，受影响乘客将视座位供应情况，改搭马来西亚航空往返吉隆坡国际机场与樟宜机场的航班。若不接受改订的航班，乘客可申请全额退款，款项将在30个工作日内通过原本的付款方式退回。

发言人说，取消航班是出于安全考量，旨在确保营运安全，同时尽量减轻对乘客行程造成的影响与不便。航空公司的营运控制中心也会继续密切关注天气与烟霾情况。

截至星期天（11日）下午2时，全岛各地区的空气质量仍处于不健康水平。（郑一鸣摄）

根据飞萤航空10月10日发出的取消通知，当天所有原定从实里达机场飞往梳邦的航班，因烟霾加剧及能见度低而取消。

本地烟霾情况过去几天恶化，24小时空气污染指数（PSI）在10月9日一度升至今年新高，中部地区达192点。截至星期天（11日）下午2时，全岛各地区的空气质量仍处于不健康水平。