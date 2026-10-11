时隔30多年重返文莱淡布隆的丛林训练区，黄循财总理追溯当年受训的经历，并勉励正在当地训练的新加坡军人刻苦训练、相互照应，珍惜这段难得的历练。

黄总理此次出访文莱出席新文防务关系50周年纪念活动，也到淡布隆（Temburong）探访正在当地受训的新加坡武装部队人员，了解他们的训练情况。

他星期天（10月11日）在脸书发文说，对一代又一代的新加坡军人而言，到淡布隆丛林受训已成为一段重要历练。当地崎岖的地形和艰苦的环境，不仅考验军人，也推动他们突破自身极限。

黄总理说，他上一次到淡布隆，已是上世纪90年代担任见习军官、在那里受训的时候。时隔多年故地重游，并见到正在当地受训的军人，勾起他的许多回忆。

他也勉励在文莱受训的军人，要充分把握这段经历。“刻苦训练、相互照应，并为大家共同取得的成就感到自豪。这段历练将伴随你们许多年。”

除了探访我国军人，黄总理星期六（10日）也与文莱苏丹波基亚在摩拉海军基地，出席两国防务关系金禧联合阅兵。

新加坡与文莱自1976年建立防务关系以来，两国军队长期定期举行联合军事演习和互访，我国武装部队也长期在文莱训练。当地与新加坡截然不同的丛林和地形，为我国军人提供更具挑战性的训练环境。