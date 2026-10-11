饮料瓶罐退费制全面落实后，回收机频频爆满，引发民众不满；当局回应指出，回收机每日至少进行一次清洁及维护。

热心读者郭先生（57岁）向《新明日报》反映，他曾在麦士威小贩中心及黄埔小贩中心，目睹居民提着大袋饮料罐到场，却因机器亮起红灯，无法完成回收。

“很多人都拿一大袋来回收，至少200个瓶罐，机器不一会儿就装满了，后面排队的人因无法回收而感到气愤。”

他还透露，朋友在巴西班让熟食中心也遇到类似情况，甚至连续五天到场，都碰上机器“亮红灯”，令人气馁。

郭先生指出，公众原本希望通过回收饮料容器支持环保，机器却频频无法使用，担心长此以往，会打击公众参与回收计划的积极性。

“我觉得这个机器和垃圾箱一样，应该要每天至少清理一次才合理。”

记者星期四（10月8日）下午走访麦士威小贩中心，发现回收机当时正常运作。机身也贴有告示，提醒公众若机器无法使用，可前往附近其他回收点。

公众也可扫描告示上的QR码，查看各回收机的运作状态及剩余容量。

当局此前就透露，所有回收机每天至少进行一次清洁和维护。

负责运营饮料瓶罐退费制的非营利机构BCRS也与包括超市在内的合作伙伴保持密切联系，确保在回收高峰时段及时清空回收箱，避免机器因爆满而无法运作。