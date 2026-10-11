组屋底层咖啡店凌晨失火，现场传出三次爆炸声，三摊位被烧毁，一人送院。

这起火患发生于星期天（10月11日）清晨3时50分，地点是武吉巴督西4道第413座组屋底层的咖啡店。

记者星期天早上赶到现场，附近居民苏莉雅蒂（59岁）透露，当时听见三次巨响，随后还有人大喊着火。不久后，两辆消防车和两辆救护车迅速抵达，火势约在清晨4时15分被扑灭。

她说，火势主要从咖啡店后方蔓延至前门，消防员强行锯开咖啡店前方的金属卷帘，开出一个洞口后进入店内灭火。

“咖啡店三年前刚换老板，全部共有五个摊位，包括饮料档、西餐档、椰浆饭档、煮炒档，以及一个嘛嘛档（Mamak Shop）。”

西餐档一名员工受访时说，约一半的摊位被烧毁，相信火势主要是从嘛嘛档开始蔓延。“我们原本是上午11时30分开始营业，但经理通知我，应该没办法开档了。”

西餐档经理阿文（Awin）则说，目前还不确定损失金额。他指出，冰箱内大部分食材都受影响，事后要查看需要丢弃哪一些食材。他说，摊位可能需要维修，大概三四周后才能重新营业。

据观察，咖啡店右侧的椰浆饭档、煮炒档和嘛嘛档的烧毁情况较严重，左侧其他档口也受到波及。咖啡店楼上的二楼则未受太大影响。

裕廊东—武吉巴督集选区议员李宏壮上午11时左右也到场了解居民情况。他受访时说，若咖啡店业者或居民需要任何协助，可与他联系。

“我也上去问候居民。其中一个二楼单位的地上有些余温，所以提醒他们不要让小孩子乱走动。”

民防部队证实，火患涉及咖啡店内三个摊位的物品。民防部队强行进入咖啡店，并出动两支水枪将火扑灭。一人被送往黄廷方综合医院。火患起因仍在调查中。

楼上居民惊醒 约30人急疏散

警方和民防部队疏散约30人。

二楼居民法兹（34岁，送货员）受访时说，听见爆炸声后，夫妻二人带着孩子下楼。他们随后被疏散到咖啡店后方，目睹其中一个摊位燃起熊熊烈火。

“大约早上6时，民防部队确认火势完全扑灭后，才让我们回家。家里没什么损失，只是窗帘等物品需要清洗。”

另一居民阿兹敏（39岁）则说，当时一家三口还在熟睡，邻居敲门后才知道发生火患。他们随后自行疏散到楼下。他说，住在该处超过五年，第一次遇到这种情况。