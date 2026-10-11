尚达曼总统星期一（10月12日）到泰国曼谷进行工作访问，期间将会见泰王哇集拉隆功，并出席泰国首相兼内政部长阿努廷为他安排的茶叙。

总统办公室发文告说，尚达曼此行也会出席国际货币基金组织（IMF）和世界银行集团（WBG）在曼谷举行的2026年年会，并在一场活动上就人工智能与就业课题发表演讲。

陪同尚达曼出访的包括夫人珍一藤木，以及总统办公室和外交部官员。

新加坡和泰国同为亚细安成员国，长期保持密切往来，并通过“新泰促进经济关系”和“新加坡—泰国公共服务交流计划”等双边机制，持续深化各领域合作。

2025年，两国双边贸易额达524亿元，同比增长17.8％。泰国是新加坡在亚细安的第三大贸易伙伴，我国则是泰国最大的外来直接投资来源国。

新泰领导人上个月时隔11年再次举行非正式峰会。黄循财总理与阿努廷会面时同意，除了继续深化防务和经济这两大传统领域的合作，也会加强食品与能源安全、新兴科技和人员往来等方面的合作。