客工援助组织为客工设立的免费商店扩大面积超过四成，每月可接待的购物预约从400个增至800个，让更多客工免费领取衣物、日常用品，以及其他捐赠物资。

ItsRainingRaincoats（简称IRR）星期天（10月11日）在亨德申路217号正式启用扩建后的免费商店InspIRRe，以及首次为客工设立的专属社区活动空间GathIRR。原设于三楼的免费商店已迁至空间更大的四楼，三楼则改为社区活动空间。

免费商店的面积从约900平方英尺增至1300平方英尺，店内也重新规划了衣物区和置物架，让客工能更方便地挑选所需物品。店内还设有电脑和游戏区，供客工休息放松。

IRR创办人迪帕（Dipa Swaminathan）受访时说：“新加坡有超过100万名客工，但免费商店先前每月只能接待约400个预约。因此组织一直希望扩大服务规模，让更多客工有机会领取所需的生活用品。”

她希望店面扩张后，客工预约的等待时间可以减半，让他们更快地领取所需用品。

受惠者珍惜领取物资 物品多能使用六七年

印度籍客工苏雷什（Suresh Kumar，40岁）来新工作已有18年，如今是客工宿舍的主管。他在冠病疫情期间，因协助自己管理的客工寻求物资援助而接触IRR，之后成为志愿者，负责安排客工到免费商店购物。

他说，InspIRRe为客工提供很大的帮助，受惠者也十分珍惜领取的物品，例如他们从中获得的电饭锅，往往能使用六七年。

新设立的活动空间面积超过1000平方英尺，为客工提供休闲、学习和社交空间。这里将举办教育和手工工作坊等活动，也开放给学校、企业、义工及社区组织举办活动。

IRR志愿者沙里尔（Shahril，44岁）介绍，客工可到活动空间看电影、弹吉他或上瑜伽课，也可报名参加英语、数学及人工智能课程。