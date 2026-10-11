印度客工维格内希（Vignesh，28岁），服务于法国地基工程公司Bachy Soletanche新加坡分公司，他正参与在建地铁跨岛线马裕（Maju）站的施工，每天工作大约12个小时。

“我来新加坡工作10年，还没遇过这么严重的烟霾……幸亏公司提前发放N95口罩，我们也会每小时饮水和休息。”

Bachy Soletanche新加坡分公司健康和安全经理阿姆里克（Amriq Ali，43岁）说，公司已于上月将N95口罩分发给所有员工，如果空气污染指数超过200，户外施工者就必须戴上。

本地烟霾不散，影响长期在户外作业的客工，部分企业为他们分发N95口罩， 并且持续关注烟霾情况。

本地机电工程服务承包商景晟私人有限公司（Puretech），则制定了更严格的戴口罩政策。公司安全经理林驿柯（47岁）告诉《联合早报》记者，公司有170多名员工，其中客工约占六成，他们的主要日常工作包括室内灯具安装、设备搬运，以及户外灯杆安装及相关作业。

当PSI介于101至200时，公司将尽量减少或避免工人在户外工作，并视情况安排工人转移到室内工作；当PSI超过200时，公司会要求停止所有户外工作，把所有工作安排在室内进行，或延迟至空气质量改善后再进行。

他解释，应对空气污染的措施是为了保护工人的身心健康。为帮助背井离乡的客工缓解各种心理问题，公司三年前让五名员工组建了一个特别工作小组。

“在烟霾环境下从事体力工作，会让工人产生焦虑，也影响工作进度，公司的举措是为了缓解工人的心理压力，让他们更安心地工作。”

据人力部统计，本地客工即工作准证持有者的数量，过去五年来逐年攀升，从2021年底的约85万，增加到今年6月超过124万，约占我国总人口的五分之一。

根据人力部制定的雇主保护员工免受烟霾影响指南，若PSI在100至200之间，雇主应减少长时间或高强度的户外工作，并采取使用机械辅助设备、实行岗位轮换、安排室内休息，以及确保充足补水等降低风险的措施。

PSI攀升到200至300时，如果因特殊情况无法避免长时间或高强度的户外工作，雇主仍要求员工进行此类工作，则强烈建议雇主为员工提供口罩。

客工权益组织ItsRainingRaincoats创办人迪帕（Dipa Swaminathan）受访时，表达对客工在烟霾期间仍须户外工作的关切。

她说：“除了希望烟霾早日散去，我们没有什么可以帮上忙的。虽然可以通过N95口罩来防护，但是口罩对于在炎日下体力劳动的客工来说，是多一层的挑战。”

在马林百列工作的印度客工穆图（Muthu，32岁）说，工地约两周前开始发放N95口罩，也增加了工人的休息时间，每小时可休息约10分钟至15分钟。不过，他也说：“戴上口罩会更难工作，但是为了健康还是要戴上。”