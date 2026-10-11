尽管星期天（10月11日）下午西北部有阵雨，本地的空气素质没有明显好转，接下来的24小时，空气污染指数预料维持在不健康水平。

根据国家环境局网站的资料，截至星期天傍晚6时，本地的24小时空气污染指数（PSI）介于112至155，处于不健康水平，西部最高；其次为中部和东部，分别是147和131。南部和北部的指数则分别是113和112。

反映即时空气质量的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，同样以西部最高，达到每立方米111微克。其他地区都少于每立方米100微克，介于39微克至95微克。除了南部和北部属于正常水平，其他地区的数字都偏高。

环境局星期天傍晚发布的文告指出，观察到印度尼西亚的苏门答腊南部和加里曼丹西部有烟雾飘向新加坡。

当局预测，新加坡和周围区域接下来将有雨。不过，苏门答腊南部和加里曼丹的天气估计会继续干燥。由于风目前由东南方和南方吹来，烟雾会继续飘来新加坡，24小时空气污染指数预料会处于不健康水平。