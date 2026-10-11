沙特阿拉伯的国际机场近日接连遇袭，主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈对事件造成民众伤亡深表难过，并呼吁身在沙特的新加坡人，包括朝圣者保持警惕。

扎吉哈星期天（10月11日）在社交媒体发文说，沙特近日出现多起袭击，包括首都利雅得遇袭，造成无辜民众丧命和多人受伤，让他深感难过。他写到：“我的心与祈祷和受害者及他们的家人同在”。

他强调，每一条无辜生命都弥足珍贵，针对平民和民用基础设施的袭击不可能是正当的。他希望暴力尽快停止，让当地重归和平与稳定。

扎吉哈也指出，沙特是回教两大圣城麦加（Makkah）和麦地那（Madinah）的所在地。“我理解新加坡人的担忧，尤其是在当地有亲友，或计划前往当地进行小朝觐（Umrah）的国人。”

他呼吁身在沙特的新加坡人，包括在当地的新加坡朝圣者保持警惕，遵循我国外交部发布的旅游警示，并与外交部进行电子登记。

沙特首都利雅得机场过去几天接连遭也门胡塞武装袭击。星期六（10日）的最新一起袭击造成至少12人死亡、超过300人受伤，是沙特10多年来最致命的袭击。