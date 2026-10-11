受烟霾影响，本地空气质量持续处在不健康水平。保健卫生部星期一（10月12日）启动公共卫生防范诊所计划和烟霾津贴计划，协助新加坡公民应对因烟霾引起的相关健康问题。

国家环境局星期天（11日）傍晚预测，接下来的24小时，空气污染指数（PSI）依旧会维持在不健康水平。

烟霾津贴计划（Haze Subsidy Scheme，简称HSS）星期一启动后，因烟霾相关健康问题到综合诊疗所求诊的所有新加坡公民，都可获得津贴。

若到指定公共卫生防范诊所（Public Health Preparedness Clinics，简称PHPC）求诊，包括18岁以下孩童及青少年、满65岁年长者，及社保援助计划（CHAS）和公共援助金受惠者等符合条件的国人，则能获得津贴。

公共援助金受惠者的医疗费全免，建国一代与立国一代最多支付5元，其余符合条件者自费不超过10元。

健卫部的文告指出，公共卫生防范诊所计划旨在协调基层医疗应对措施，并在出现健康警报和突发紧急情况，包括烟霾及冠病疫情期间，提供受津贴的医疗服务。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期天接受媒体群访时透露，截至星期天上午，PHPC计划内的约1370家诊所中，已有近1000家表示愿意参与烟霾津贴计划。

政府上一回启动烟霾津贴计划是在2015年，当时的24小时PSI一度突破300点。王乙康希望历史不会重演。“不过，从目前的趋势来看，这一轮的情况似乎会持续更长一些。”

他呼吁公众，病情若不是很严重，应到邻里诊所向家庭医生求助，无须到医院紧急部门。

烟雾持续飘向我国 苏门答腊与加里曼丹仍干燥

尽管星期天下午，西北部下了阵雨，但未能解除烟霾情况。烟雾持续从印度尼西亚的苏门答腊南部和加里曼丹西部飘向新加坡。白天的24小时PSI未大幅浮动；最高点出现在西部，下午4时和5时都达到154点。

截至晚上10时，西部的24小时PSI仍然最高，只微降至153点，处于不健康水平。其次为中部和东部，分别是146点和135点。南部和北部的指数分别为115点和108点。

反映即时空气质量的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，以东部的每立方米88微克为最高，其他地区介于52微克至79微克。除了北部属于正常水平，其他地区的数字都偏高。

环境局预测，新加坡和周围区域接下来有雨，但苏门答腊南部和加里曼丹的天气估计仍会干燥。由于目前风向来自东南方和南方，烟雾预计会继续飘向新加坡。

鉴于空气质量不佳，一些活动主办方相应作出调整。例如，星期天早上在武吉坎贝拉举行的保健嘉年华，原本的2.5公里社区健步行临时改成大型户外健身操，现场参与的居民只有约50人。

居民庞爱君（52岁，秘书）告诉《联合早报》，她按原定计划出席活动，到了现场才知道主办方取消了健步行，改成健身操。她说：“虽然天气有点闷热，不过还是很开心。”

人民行动党社区基金会在万态野生动物世界举行年度家庭日活动，前一天向报名者发出通知，提醒的事项包括：一旦空气质量达到不健康水平，应减少户外活动；进行户外活动时应不时回室内休息；若对烟雾敏感，应戴口罩。

家庭主妇黄绮敏（30岁）与丈夫带着三个年幼孩子出席活动。她受访时说，24小时PSI目前未超过200点，一家人也没感到不适，因此没戴口罩或采取特别防护措施。“烟霾情况暂时还未到令人担忧的程度，我们也不能每天把孩子关在家里。”