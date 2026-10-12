孩子口语表达能力不错，却因为读写障碍，影响学习表现。38岁的刘云丰因此尝试将电影、桌游、角色扮演和教学结合，让孩子在课堂中克服阅读和拼写挑战。

刘云丰受访时说，他自2013年到新加坡读写障碍协会（Dyslexia Association of Singapore，简称DAS）服务后，便开始设计和试行这套教学方法。通过观察学生的兴趣，再将学习内容融入游戏，并根据学生反应和学习进度调整教学方式。

他说：“我发现有些孩子其实善于表达，但在阅读和拼写方面遇到困难，如果能帮助他们克服困难，他们就能发挥水准和潜力。”

事实证明这么做确实能让孩子们逐渐投入学习，学业表现也有所改善。如今支持刘云丰教学方法的家长不在少数。

Swords & Stationery读写障碍治疗中心的课程涵盖超过100套教学框架，并按照循序渐进的方式编排教学内容。（受访者提供）

盼家长理解读写障碍 尽早寻求适当支持

刘云丰认为，读写障碍会影响阅读、拼写等语言能力，家长不必掩饰孩子有读写障碍，更不必觉得羞耻，反而应该为孩子寻找合适的教学管道。

九年前，刘云丰创办Swords & Stationery读写障碍治疗中心并担任主任治疗师，中心为儿童、青少年和成人提供补习和教育治疗。

截至目前，他已教导超过150名有读写障碍的学生。学生在离开课堂后仍与他保持联系，这也是他继续扎根这项领域的动力。

最早一批学生从小学一路升至中学，从幼童成长为有想法和目标的青少年，让他感到颇有成就，仿佛参与了学生成长过程中的一部分。一些学生长大后成功入读理工学院和拉萨尔艺术学院，甚至攻读大学学位。

刘云丰说：“许多学生刚开始没什么自信，觉得自己不够聪明，但只要找到合适的学习方法，读写障碍是能够被克服的。”