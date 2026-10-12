原定今年下半年在两条巴士路线部署自动驾驶公共巴士的计划喊停，改为考虑接载特定通勤群体，如为员工提供接驳服务等。

陆路交通管理局答复《联合早报》询问时证实，不会按原定计划，在新捷运400号巴士路线和191号路线部署六辆自驾公共巴士。

发言人说：“陆交局正采取分阶段且精细调准的方式来部署自驾巴士。”

交通部兼文化、社区及青年部政务部长马炎庆日前在国会辩论《陆路交通与相关事项（第二）法案》时说，考虑到公共巴士营运环境较为复杂、乘客群体非常多样化，且自驾巴士的载客量远低于双层巴士，当局希望采取比自驾车更循序渐进、更精细调准的做法。

当局探索更具针对性用途 包括为员工提供接驳服务

因此，当局目前正为自驾巴士探索更具针对性的用途，包括为员工提供接驳服务。

陆交局受询时补充说，在这之后才会考虑将自驾巴士更广泛地应用于较复杂的公共巴士服务。有关应用场景和计划的更多详情，将在准备就绪后公布。

陆交局原计划今年下半年安排自驾巴士在滨海湾的400号巴士路线，以及纬壹科技城的191号巴士路线试行，与现有普通公共巴士一同提供服务。当局当时说，选择这两条路线，是因为路线较短且交通环境相对简单。

去年10月，由中国电动车品牌比亚迪（BYD）新加坡、中国智能网联汽车综合服务企业智道网联科技（北京）和MKX Technologies组成的财团，以约814万元标得为期三年的自驾公共巴士服务试点项目。

六辆自驾巴士已全部运抵新加坡

陆交局采购的六辆自驾巴士已全部运抵新加坡。发言人透露，今年3月运抵的首辆自驾巴士已于7月完成封闭环境测试，取得Milestone 1（M1）认证。这一阶段涵盖一系列基本操作测试，以确保巴士具备在道路上安全行驶的基本能力。

其余五辆自驾巴士正在为M1测试做准备。陆交局早前说，希望通过试行计划评估自驾巴士的可行性，并在必要时扩大规模，包括日后增购多达14辆巴士。

自驾巴士外形类似小巴，设有16个乘客座位。车身后方、侧面和顶部装有多组摄像头与感应器，以实现360度环境感知。（陆交局提供）

根据陆交局早前发布的视频，这款自驾巴士外形类似小巴，设有16个乘客座位。车身后方、侧面和顶部装有多组摄像头与感应器，以实现360度环境感知，提升对周边交通状况的掌握能力。车身也沿用本地公共巴士的绿色涂装，并印有“新加坡巴士”（SG Bus）标志。

按照原定计划，试行初期安全操作员须全程随车，陆交局也会实时监控巴士的自驾能力和合规情况；确认巴士能够安全运行后，才会逐步过渡至远程监控模式。

新加坡国立大学土木与环境工程系副主任（研究）王锦彬副教授受访时说，巴士服务各种乘客群体，并衔接主要交通设施，运作环境较为复杂。“采取循序渐进的方式，一步步了解及验证所要实施的方案，对保障公众利益是比较好的。”

新加坡理工大学工程系副教授周毅博士也指出，相较于榜鹅的自驾车服务，巴士车身更大，操作和控制更复杂，因此自驾公共巴士对交通和公共安全的要求更高，容错空间也更小。

“巴士接载更多乘客，也要求驾驶更平稳、与人互动的部分也更复杂，比如包括年长者在内的不同乘客上下车的问题。”