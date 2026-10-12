孩子一副闷闷不乐的样子，父母只叫他别想太多；孩子说，最近压力大，父母回以一句：谁没有压力？

有些孩子即使心里有解不开的难题，也未必知道该怎么向父母开口，更担心说出来后得不到理解。

10月10日是世界精神卫生日，我国保健卫生部宣布，正为青少年接受心理健康辅导时是否需要家长同意制定指导原则，并将在未来几周展开公众咨询。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康指出，目前不同机构在青少年接受心理辅导前，就是否须征得家长同意的做法不一致。他认为，应该让他们先通过安全途径获助，之后再随着治疗过程推进，适当地让家人参与，且始终要以青少年的最大利益和福祉为依归。

家庭不应是唯一的求助渠道

上述宣布背后有一个值得思考的问题：如果孩子还没准备好告诉父母，却已经需要专业帮助，我们应该怎么办？

必须说明的是，这并不是鼓励孩子对父母隐瞒，更不是否定家长在孩子成长过程中的重要角色。

王乙康便指出，有些年轻人担心让父母失望，或还不完全理解自己正在面对的问题，因此可能需要先与心理健康专业人士进行几次保密谈话，再让家人参与。

此外，父母平时可能已经为了平衡工作与生活疲于奔命，未必能够及时察觉孩子的情绪变化，发现他们面对困难，更遑论提供辅导。关键是，家庭固然重要，却不应该成为青少年寻求心理健康支持的唯一渠道。

网络伤害让及时获得援助更迫切

另一方面，社交媒体所带来的挑战也不容忽视。我国互联网安全委员会今年9月公布，自6月底投入运作后的首两个月接获超过500起举报。符合受理条件的个案中，约17%涉及未满18岁的受害者；涉及未成年人的举报，常见问题包括网络骚扰和恶意公开个人隐私。

对成年人来说，网络上的一句恶评，可能滑过去就算了。不过，对一个每天必须回到学校、面对同学的青少年来说，如果恶意内容不断被转发，伤害就不一定会随着关掉手机而结束。

况且，孩子若遭遇网络霸凌，回到家后也未必知道如何向父母开口，甚至担心求助后会面对更多责备。网络伤害可能持续发酵，与其只期待青少年自行应对，不如让他们及早获得适当的支持，避免心理压力进一步加深。

无论是家长或是青少年都应该知道，寻求专业帮助并非难以启齿的柔弱。（档案照片）

“独立”不等于凡事都要自己扛

当家庭未必能照顾到青少年的心理健康问题时，学校和专业辅导服务便必须发挥更积极的作用。

除了家庭之外，学校是青少年日常生活的重要场所，也是他们可能接触到的求助渠道之一。因此，学校须让学生清楚知道，可以向谁求助，有关当局也应该确保青少年能够容易获得辅导服务，并清楚说明保密原则和必要的边界，让青少年能放心袒露心声。

当然，让青少年更容易获得帮助，并不表示可以将家长排除在整个过程之外。家长的参与对孩子的长期康复固然重要，但如果求助的门槛太高，也可能让有需要的孩子却步。健卫部的指导原则要处理的，正是如何在及时提供帮助、保障孩子的隐私与适当让家长参与之间取得平衡。

说到底，青少年心理健康需要的，不只是更多宣传海报、热线号码或辅导服务，而是在表示难受时，有人愿意仔细聆听，寻求帮助时，不会招致一番责备。

我们都希望孩子长大后能够独立，但独立却不应被误解为凡事都要自己扛。家庭、学校和社会须各司其职，让孩子即便暂时无法向父母开口、或家庭没有能力独自解决问题时，也知道还可以向谁求助，也确实有人愿意伸出援手。