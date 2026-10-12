我国星期一（10月12日）早上所有地区24小时空气污染指数略有缓和，但仍处于不健康水平。新加坡气象署预测，西部和北部地区在下午时分可能有雷阵雨。

根据国家环境局网站的资料，截至星期一早上9时，全岛24小时PSI介于104至148，处于不健康水平。其中，西部地区的指数最高，达148；其次为中部和东部，分别是146和133。南部和北部的指数则分别为117和104。

反映即时空气质量的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，同样是西部最高，达到每立方米106微克，比上午8时的112微克稍有下降。其他地区都少于每立方米100微克，介于44微克至80微克。除了南部处于50微克以下的正常水平，其他地区的一小时PM2.5浓度皆偏高。

气象署的天气预测显示，星期一下午西部和北部地区可能有雷阵雨，接下来一直到星期三（14日），每天下午都会有雷阵雨。

环境局星期天（11日）傍晚发布的文告指出，观察到印度尼西亚的苏门答腊南部和加里曼丹西部有烟雾飘向新加坡。

当局预测，新加坡和周围区域接下来将有雨。不过，苏门答腊南部和加里曼丹的天气估计会继续干燥。由于风目前由东南方和南方吹来，烟雾会继续飘来新加坡，24小时空气污染指数预料会处于不健康水平。

环境局上星期五（9日）代表跨部门烟霾行动小组发联合文告宣布，由28个政府部门和机构组成的跨部门烟霾行动小组已启动，协调和落实下一阶段的烟霾应对措施，涵盖学前教育中心、学校、工作场所及其他公共设施。