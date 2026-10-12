新加坡国立大学商学院的高层企业主管工商管理硕士课程，在最新《金融时报》全球排行榜中跃升14个名次，排名第九，首次跻身全球十强。

国大星期一（10月12日）发文告说，国大商学院的高层企业主管工商管理硕士（Executive Master in Business Administration，简称EMBA）课程从去年的第23位升至今年的第九位，是自2008年参与排名以来的最佳成绩。国大也是唯一跻身全球十强的新加坡大学。

《金融时报》自2001年起，每年对全球100所商学院的EMBA课程进行排名，评选指标包括毕业生薪资、工作经验和课程的国际化程度等。

国大指出，毕业生的薪资表现是排名大幅上升的原因之一。数据显示，国大EMBA毕业生在毕业三年后，平均年薪达54万2224美元（约69万新元），高于去年调查的37万2278美元（约47万新元），在今年全球十强课程中排名第三。毕业生的薪资也比攻读EMBA课程前高出83%。

除了毕业生薪资，国大商学院的研究表现也进步22个名次，升至全球第六。《金融时报》根据各商学院教授在50本顶尖学术及专业期刊发表的论文数量，并考虑师资规模，评估商学院的研究表现。

国大商学院院长张俊标教授说，排名上升是对课程进步的肯定，但更重要的是毕业生能否更有信心地领导团队、应对变化，并为企业和社会带来实质贡献。

文告指出，国大商学院正积极探索如何将人工智能（AI）融入商学教育，在提升教学效果的同时，加强学生的判断力和批判性思维。

学院今年1月试行一项AI商业模拟项目，让工商管理硕士（MBA）和EMBA学生与AI模拟的企业高管进行访谈，分析不同甚至相互矛盾的观点，并f练习在充满不确定性的情况下作出决策。