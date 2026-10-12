卫科局精简监管流程加速医疗项目审批 让患者更早获益
社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期一在首届医疗监管大会上指出，卫生科学局接下来将改善医疗项目的审批和监管流程，协助业者加快研发进程，让患者更早受惠。首届医疗监管大会吸引来自本地及海外的900多名监管人员、医疗保健和行业代表与学者参与。 （林明顺摄）
人工智能在药物开发中的应用日益广泛，新加坡卫生科学局与英国药品与保健品管理局合作设立一套“监管创新通道”（Regulatory Innovation Corridor）监管机制，协助医疗创新业者提前规划、设计更有效的试验，同时与两家监管机构对接，加快药物开发和临床试验中应用AI的速度。
卫科局接下来也将进一步精简监管流程，加速医疗创新项目和临床研究的审批速度，让病患更快获益于前沿医疗服务。
社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期一（10月12日）在首届医疗监管大会上做出上述宣布。
王乙康在致辞时指出，企业从研究走向临床开发、监管评估，再到让患者获取产品的过程中，必须与多个利益相关者进行交接。
“每一次交接都可能增加时间、成本和不确定性。我们希望在不损害各项监管程序的独立性或严谨性的前提下，简化并理顺这一流程。”
卫科局接下来也将与新加坡临床研究所（Singapore Clinical Research Institute，简称SCRI）和其他政府机构，协调建立一个可用于临床研究和监管事务对接的统一入口，计划于明年初推出。
在这项统一入口计划下，部分低风险的第三期临床试验的审批时间将可缩短一半，从目前的30天减至15天。当局也将采用一份统一模板促进咨询和审批流程，包括跨机构试验。
王乙康指出，此举旨在确保临床试验资方能尽早获得监管咨询，得到关于临床试验的建议，并协助他们寻找研究人员和协调试验地点。
他说：“良好的监管机制必须保护患者安全，同时让创新计划在医疗保健系统中能广泛应用。当监管具有可预测性，创新计划就能更快地惠及患者，公众对医疗系统的信心也会增加。”
此外，卫科局也将在明年上半年成立医疗保健行业咨询委员会，识别行业中的机遇与风险，针对创新能力需求提供建议，协助相关的政策制定工作。