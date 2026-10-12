男婴因哭闹不止，遭年轻父母反复虐打和大力摇晃，多次失去意识。母亲更在男婴丧命前一晚，用棉被蒙住他的脸部并大力捶打，直到孩子不再出声。

男婴梁宇新（译音，英文名Trevor Neo Yu Him）死时只有八个月大。这对父母乘德士送已断气的孩子去医院途中，父亲梁家明还吩咐妻子甘慈璇隐瞒实情，认为只要警方不介入调查，两人就能照常生活，不必再为钱财烦恼。

梁宇新生前曾两次因身体出现异样被送院，但检查后都获准出院，回家后继续遭受虐待。

梁家明（27岁）和甘慈璇（23岁）星期一（10月12日）上午在高庭认罪。控方要求法官判处梁家明15年至16年监禁，甘慈璇则判监14年至15年。案件展期至10月21日下判。

夫妻短信谈虐儿 语气轻松甚至发笑

庭上所读出的案情也揭露，两名被告在虐待孩子期间不时互发短信，以轻松甚至戏谑的口吻讨论施虐行为。

例如，梁家明曾提醒甘慈璇，摇晃孩子时不要太用力，以免造成脑损伤，导致孩子“等一下变成自闭症”。甘慈璇则在短信中说：“我把他摇到他很累了……哈哈哈。”

高庭法官符晓平指出，两人似乎把虐待孩子当成笑话。

这起案件发生于2024年1月至9月2日之间。梁家明和甘慈璇案发时分别为25岁和21岁，两人各面对一项伤害孩童致死及两项虐童控状。梁家明因曾数次伤害甘慈璇，另面对一项蓄意伤人控状。

担心介入后须接手照顾孩子 夫妻互不阻止施虐

案情显示，甘慈璇在2023年4月发现自己怀孕，同年8月与梁家明结婚，并于12月9日生下梁宇新。

甘慈璇起初在娘家坐月子，一个月后带着孩子搬到梁家明位于后港的住处。当时梁家明的两个叔叔也住在同个组屋单位。夫妻俩聘请保姆在星期一至星期五照顾孩子，周末也有其他亲戚帮忙照料。

然而，接下来的八个月里，夫妻俩在家照顾孩子时，多次以不同方式虐待他。两人即使看见对方施虐，也没有出手阻止，因为他们担心一旦阻止对方，就得由自己接手照顾孩子。

赢必胜法律事务所的黄国彦律师为甘慈璇求情时指出，甘慈璇未婚先孕，年纪轻轻生下孩子后承受育儿压力，事后也被诊断在案发期间患有适应障碍。