一个16岁男孩，能带年迈祖父走多远？泰国少年Queue的答案是：2000公里。没有飞机，没有豪华行程，只有两天火车与巴士、约65新元单程交通费。他带着祖父一路南下，来到新加坡鱼尾狮公园。

这段旅程，不只留下祖孙合影，也让800多万名网民看见：只要有心，再远的距离都能化作最动人的陪伴。

16岁少年“Queue”上星期二（10月6日）在社媒Instagram发布视频，记录自己带祖父出国旅行的点滴，并写道：“身为一个家境并不富裕的16岁男孩，我第一次带着祖父坐2000公里的火车前往新加坡。”

画面中，两人来到鱼尾狮公园，祖父在鱼尾狮前拍照留念。对Queue而言，发布视频只为珍藏这段祖孙专属回忆；对屏幕前的网民而言，这份跨越代沟的温情，却成了久违的暖流。

16岁泰国少年Queue（左）带着祖父（右）一路搭火车“穷游”，两人抵达新加坡景点鱼尾狮公园，留下温馨合影。（取自“kollawat_2626”IG）

截至星期一（12日）中午，视频播放量突破800万次，收获逾83万次点赞及4000多条留言。Queue受宠若惊，直言没想到回响如此强烈。

许多本地网民被少年这份心意深深打动，纷纷热情留言，希望能与祖孙俩见上一面。有人提出想自掏腰包请他们去新加坡环球影城游玩，也有人想请他们品尝最具本地特色的国民早餐咖椰吐司。

一场原本属于祖孙俩的穷游，意外变成狮城人情味的集体回应。

两天辗转火车巴士跨越泰马新 单程交通费约65新元

祖孙俩两天辗转火车巴士，跨越泰马新。（取自“kollawat_2626”IG）

这趟“穷游”并不轻松。针对网民对这段漫长旅程的好奇，Queue也在留言区解答。两人先是从泰国佛统府（Nakhon Pathom）搭乘最便宜的三等座火车到边境哥乐河（Su-ngai Kolok），接着徒步穿过泰马边境。

随后，他们转乘巴士前往吉兰丹巴西马（Pasir Mas）火车站，购买每人约390泰铢（约15新元）的火车票一路南下至新山。通关后，两人再各花约50泰铢（约2新元）搭乘巴士，终于由兀兰关卡入境新加坡。整趟旅程耗时足足两天。

根据网上资料，两人乘坐的三等座火车票价，每人约为400泰铢（约15新元）。若以此计算，祖孙俩这趟长达两天的南下之旅，单程交通费总计仅约65新元。

返新山过夜 好心人赞助房费

祖父如愿与鱼尾狮合影。（取自“kollawat_2626”IG）

为了节省开销，他们也没有在新加坡留宿，而是返回新山过夜。Queue透露，有一名他很敬重的“哥哥”赞助他们每晚约2000泰铢（约76新元）的房费。他指出，这趟旅程主打的就是“穷游”与体验生活，并由衷感谢所有人的支持。

许多意犹未尽的网民在观看视频后，纷纷呼吁Queue开设YouTube频道，希望能看到更多祖孙俩一同出游的温馨画面。对此，Queue也顺应民意，宣布开设名为“คิวพาลุย”（Queue带你闯）的YouTube频道，并称自己要先好好构思接下来的视频内容。

这趟历时两天的跨国旅途，或许没有奢华的享受，也没有舒适的行程，却承载着一名16岁少年对祖父最深沉的爱。他用行动证明，只要有心，再远的距离、再拮据的预算，都能化作最动人的陪伴。

《联合早报》也正在向少年Queue了解更多详情。