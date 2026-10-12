为了让家属为逝者处理后事时有多一种选择，国家环境局从2027年下半年起，推出为期两年的渡轮试行服务，方便亲属出海撒骨灰进行海葬。

环境局星期一（10月12日）发文告说，这项试行是响应本地对海葬服务日益增加的需求。

渡轮试行服务将由环境局指定的业者管理，每周从巴西班让码头出发。每趟服务可同时容纳几组亲属，申请费50元。环境局答复本报记者询问时说，渡轮服务将以共乘形式运行，每艘船可同时接待最多八组丧家亲属，每组仅限六人。

环境局星期一也通过政府电子商务网站（GeBIZ），为渡轮试行服务展开招标。

随着新加坡人口老龄化，丧葬服务的需求也递增。本地死亡人数去年估计约为2万6500人，到了2040年将增至4万人左右。为此，环境局也扩增了政府管理的殡葬设施服务容量，包括去年8月开设万礼北火化场（Mandai North Crematorium）。

目前新加坡约有82%的往生者采用火化方式，骨灰除了被安置在骨灰塔以外，就是采用撒放仪式，撒在内陆或者海上，但环境局目前没有海葬的具体数据。

骨灰撒土（Inland Ash Scattering）自2021年推出以来，使用服务的人数持续增加。2022年选择使用骨灰撒土设施的火化者比例为7%。本地首个永久性骨灰撒土设施清心园（Garden of Peace）去年8月中每天开放后，这个比例增至12%。

为了回应公众日益增长的需求、提供多元的殡葬选择，环境局去年8月还启用万礼北火化场的第二座设施静心园（Garden of Serenity）。

根据新加坡国立大学新加坡政策研究所（IPS）一项关于灵堂的研究，约42%的受访者偏好撒骨灰仪式，其中27%选择海葬，15%选择骨灰撒土。

环境局在文告中说，将根据两年的试行持续观察渡轮服务的使用情况，收集各方反馈，以评估长期实施的可行性。

环境局副局长（公共卫生）及公共卫生总监周明辉说，随着需求和偏好改变，当局致力为公众在安排亲人身后事时，提供更多丧葬选择。“这项试行会让海上撒骨灰仪式更方便可及，有助于当局进一步了解公众需求，按需完善服务。”

当局将在明年试行渡轮服务前，公布更多服务详情，包括试行的撒海地点、预约方式和流程等。