平价集团和平价基金会再次启动“平价大满盘”募捐活动，号召公众捐款购买新鲜食材和热餐，帮助有需要的家庭、年长者和客工减轻伙食负担，同时让他们吃得更健康营养。

基金会将率先捐出100万元，活动目标是通过21个社区和慈善伙伴，触达近60万名受益者。参与的社区和慈善伙伴包括全欣社会服务、善粮社和外籍客工中心等。

平价集团和平价基金会星期一（10月12日）宣布，第三届“平价大满盘”（A Full Plate）活动同日展开，持续至12月13日。

公众可在参与活动的平价超市、平价精品超市（FairPrice Finest）、平价霸级超市（FairPrice Xtra）、平价Xpress、喜叻便利店（Cheers）和仁益药房，或通过平价集团应用及网上购物平台捐款。

捐款者可选择10元、30元、50元或100元配套，资助购买新鲜食材礼包，再由合作机构分发给有需要的人。

此外，公众也可在参与活动的Kopitiam和Bagus食阁，捐出2元、3元或5元，资助热餐或饮料礼包。

平价集团指出，“平价大满盘”自2024年推出以来，已筹得超过300万元，为有需要的群体提供食物和营养援助。

82岁的独居老妇华丽霞，定期通过狮子乐龄之友协会领取食材礼包，不仅减轻日常生活开销，也让她有机会与社区义工保持联系，参与邻里活动。

她说：“很感谢有这么多日常必需品可以选择，帮我省下不少钱，我真的很感激。”

“平价大满盘”源于平价集团早前的一项研究。研究发现，低收入家庭在购买新鲜肉类等蛋白质食物，以及水果和蔬菜方面面临困难。