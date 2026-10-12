连续两天发生两起路人疑似步行过长堤时，被电单车撞倒受伤事故，引发越堤族热议和关注。

根据Sg Road Vigilante脸书专页上载的贴文，上星期四和星期五接连发生有路人在新柔长堤，朝新山苏丹依斯干达大厦关卡方向的路段，被电单车撞倒受伤的车祸。

上周四的贴文显示，一名路人疑似步行越堤时遭电单车撞倒。照片可见，他整个人趴在马路上，左右两旁都有一辆电单车。视频则显示，他之后靠在石墩上，脚上多处擦伤流血，数人上前协助他。

过后又有另一贴文，指上周五又见一人在长堤上被电单车撞倒。照片中，一人坐在马路上，周围有至少8人围着，两辆电单车在旁。

有贴文指上星期五见有人被撞，多人上前协助。（取自脸书）

两则帖文都引起热议，大批网民留言讨论。有公众认为，行人本就不应在长堤上行走，若要步行，更应时刻留意路况；也有人指出，长堤上的电单车超速问题由来已久，认为当局应加强执法，或考虑增设行人专用道。

《新明日报》今年4月曾报道，新柔长堤靠近新山关卡处新增“禁止行人通行”和“限制时速50公里”的路牌，引发热议。虽然有越堤族感困惑又怕被罚，但遇见塞车，仍多人还是选择走路越堤。

柔佛士都兰区州议员曾笳恩当时告诉《新明日报》，新柔长堤向来都是禁止走路，只是当局没有严格执法，新增的告示牌只是作同一说明。