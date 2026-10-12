公众爆料，有男女在裕廊坊外蹲守，专向喝酒的客工等人索取饮料瓶罐，甚至有阿嫂被指靠回收瓶罐赚押金，每月可进账2000元。

热心读者梁先生（48岁）向《新明日报》爆料，他近期发现裕廊坊外有人特地向喝饮料的客工和民众讨要喝完的瓶罐，相信是用来“赚”押金。

根据他提供的视频显示，大批客工和民众在商场外聚集喝酒，两名戴口罩的男女手持红色塑料袋出现，不断在附近徘徊，向喝完饮料的人讨要瓶罐。

《新明日报》记者走访时，客工阿南（36岁，安全协调员）受访时说，他周末常和同事到裕廊坊，曾看过三四名阿叔骑着脚踏车，四处向人收集瓶罐。

他说，对方礼貌地讨要，而自己也不介意把瓶罐交给对方。“毕竟只是一两毛钱的东西，给他们也无所谓。我当时和他们说我还没喝完，等下喝完后会挂在门把，他再来取。”

声称月赚2000元

附近面包店店长王先生（41岁）则透露，一名过去回收纸皮和饮料罐的阿嫂，如今都已“转行”，在商场外向人讨瓶罐，甚至曾声称每月可赚取2000元。

“不知道她说的是不是真的，我看到有些客工会直接把瓶罐交给她。”

在附近工作的希山同样留意到这个现象。他说，目前未见相关行为引发争执，不少客工都愿意把瓶罐交出去。

“有些人知道瓶罐可以退还押金，有些人则不清楚。此外，附近有两个退费点，地下层及职总平价超市内，可能因为需要走一段路，有些人喝完两三罐后就不会特地去退还。”

完整报道，请翻阅2026年10月12日的《新明日报》。