兀兰地铁站外常有烟客聚集，“排排坐”吞云吐雾，之后随手丢烟蒂、留下遍地垃圾，公众担心卫生和安全隐患。

有公众在脸书上发文指，兀兰地铁站外的草坪上，长期有人聚集吸烟，抽完后就随手将烟蒂丢在地上和草坪，脏乱不堪。

根据线索，《新明日报》记者走访时发现，上述地点位于兀兰地铁站外，长堤坊旁的草坪。据观察，这一地点虽不是吸烟区，但属于露天场所，可见超过30人“排排坐”在路肩上吞云吐雾，地上有超过100个烟蒂。

附近店家的一名女职员透露，那里聚集吸烟的情况相当严重，每天从早到晚都有大批烟客。

她说，她工作的店面就正对着草坪，整天都能看到烟客们在角落吸烟，尤其周末人潮多时，情况更严重。

“一些烟客是吸完烟就去搭地铁的公众，有的是商场职员。但到了周末，一些住在附近宿舍的客工也会来铺草席聚餐。一般相信，有些人贪方便，吸完烟就随手乱扔烟蒂，现场就更肮脏了。”

据记者观察，现场可见约50人聚集，包括三五成群的客工坐在草坪周围聚会，甚至有情侣当街搂抱，举止亲密，地上随处可见烟蒂和塑料杯。另外，附近设有四个垃圾桶，烟灰缸也都堆满烟蒂。

女职员说，虽未曾有顾客投诉，但近日天气炎热，担心乱扔的烟蒂会引发火患。“那个草坪有点干燥，万一烟蒂没有完全熄灭，起火的话，后果不堪设想。”

完整报道，请翻阅2026年10月12日的《新明日报》。