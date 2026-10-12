狮城客通过旅游平台预订中国太原的酒店，岂料苦寻六小时，竟找不到地址，隔天找到后又被告知不接待外宾，平台最终退款处理。

读者吴先生（54岁，保安）申诉，早前通过旅游平台Agoda，订了9月28日至10月2日期间入住中国太原的瑞平酒店，并已在平台支付近30新元。

吴先生说，过去曾多次到太原，这次特地选择靠近火车站的住宿，方便出行。岂料抵达当地后，却迟迟找不到酒店。

他说，平台页面没有提供酒店联系电话，也没有详细地址，他发送电邮也无人回应，因此一直找不到酒店。

隔天找到酒店被拒入住

“我早上8点多抵达，跟着地图绕了一大圈，结果带我去的是另一家立欣酒店。”

吴先生说，他兜兜转转了约六小时，想入住立欣酒店，岂料对方只接待中国客人，无法让他入住。

吴先生只好再找附近的另一家酒店，额外支付58元住宿费。

直到隔天早上约7时，他使用另一个旅游网站查询瑞平酒店的位置，再根据地图寻找，结果发现酒店原来就在立欣酒店附近。

“柜台人员告诉我，他们的酒店招牌没有英文，而且只能接待中国人。”

平台已退款

吴先生指出，Agoda平台在预订页面上并没有注明有关酒店不接待外国旅客，因此不满自己无法办理入住。“我能预订酒店房，还能成功付款，所以实在无法理解。”

吴先生本月4日返回新加坡后，致电Agoda客服反映情况。客服人员反馈会展开调查，并尽快给予回复。根据吴先生提供的截图显示，他的退款请求已完成。

旅游平台表遗憾称已与顾客联系

Agoda平台回复《新明日报》询问时称，对此事深感遗憾，但基于隐私保护规定，无法透露个别案件的具体详情。吴先生指，他起初苦寻不到酒店，找到后却发现对方不接待外国旅客。

“我们的客户体验团队已与顾客联系，以提供进一步的协助。我们一直与住宿合作伙伴密切合作，确保平台上的住宿信息清晰、准确，并对旅客有所帮助。”

平台也说，如果对住宿物业的信息或入住要求提出疑虑，Agoda将会审查相关情况，并在有需要时与住宿供应商跟进，采取适当的后续措施。