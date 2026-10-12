名字对、头像对、聊天记录也对。只差一步，她就按“老板”WhatsApp发来的指示处理2万元转账。幸好对方催得太急让她起疑，点开联系人资料——号码根本不是老板的。再一看，两人的聊天窗口已被归档，记录也被清空。

补习机构The Nuggets Academy创始人林淑慧（43岁）上星期四（10月8日）在Instagram分享这起几乎以假乱真的骗局，提醒公众警惕。

聊天窗口有对话记录

林淑慧接受《联合早报》访问时说，事件发生在上星期三（7日）。员工收到“老板”信息，称需向外部负责人转账2万元，但自己不方便用个人户头，请员工代为处理。因骗子使用与林淑慧相同名字和头像，聊天窗口也有过去对话，员工未起疑。

冒充林淑慧的骗子声称公司需要向一名外部负责人转账2万元，但自己不方便使用个人户头，因此请员工代为处理这笔钱。（受访者提供）

骗子称会先转2万元给员工，要求提供户头号码。员工照做后，对方发来伪造“转账成功”截图。员工觉得奇怪，认为老板可通过人事部查信息，但当下没追问。查询后发现没收到钱，骗子却坚称已转账，只因银行系统升级，需数小时到账。

制造危机感 要求先垫付

骗子要求员工提供银行账户，声称会转账2万元到员工的户头，过后还发送伪造的“转账成功”截图。（受访者提供）

骗子还以“急需完成转账”为由制造危机感，提供一个冬海集团（Sea）旗下数码银行MariBank的户头，要求员工先垫付。

员工平时把钱换成令吉，手头新元不足；骗子甚至让她以令吉转账。员工一度找家人借钱，在对方不断催促下终于起疑。

林淑慧说，这名员工平时习惯把钱兑换成令吉，手头没有足够的新元；骗子甚至让她直接以令吉转账。（受访者提供）

在对方不断催促下，员工终于开始起疑。她点开“老板”的WhatsApp联系人资料，才发现对方使用的电话号码带有印度国家代码（+91），并非林淑慧的号码。

与此同时，员工与林淑慧的聊天窗口已被归档，原有记录也被清空。

员工点开“老板”的WhatsApp联系人资料，才发现对方使用的电话号码带有印度国家代码（+91），并非林淑慧的号码。（受访者提供）

林淑慧透露，员工几个月前入职时，才特地购买新手机和申请新号码，专门处理工作事务。这名员工也只在工作手机和电脑上使用这一电话号码。“我根本不会叫员工帮我转账，我和员工唯一的金钱往来就是给他们发薪水。”

她不清楚骗子如何取得聊天记录并转移窗口。“员工没点可疑链接，WhatsApp也没发现未经授权登录设备，可能是骗子败露后已登出账号。”

员工最终没损失，因此没报警。林淑慧已更换所有能换的密码。

林淑慧说，过去也曾收到诈骗信息，但通常很容易辨认，这次的手法却格外逼真和缜密。“最可怕的是，整个过程十分真实，就连我的照片和聊天记录都有。”

她希望通过分享经历提醒公众，若突然收到亲友或上司要求处理大额款项，切勿因头像、聊天记录相同就轻信，应直接拨电核实，或设只有彼此知道的暗号确认身份。