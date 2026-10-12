疑等巴士时没有挥手示意，不满巴士未靠站，白发阿叔竟大发雷霆，趁着巴士在斑马线前方停下，跑到路中央肉身挡车，大闹近一小时，惊动警方。

这起闹剧于星期天（10月11日）傍晚7时许发生，地点是盛港河谷弯第156A座多层停车场前的巴士站。

热心读者沈思睿（40岁，家庭主妇）告诉《新明日报》，她当时在上述地点看到一名身穿白色上衣、牛仔裤的白发阿叔站在巴士站前方的斑马线上，阻止一辆371号巴士继续行驶。

根据她提供的照片显示，巴士停在斑马线前方，阿叔则站在车头前方，不停挥舞双手，情绪看似十分激动。

沈思睿说，她不清楚事发经过，只看到阿叔与巴士车长似乎发生争执。

据《新明日报》了解，阿叔起初坐在巴士站等车，但相信巴士驶近时没有挥手示意，巴士车长因此没有停靠让他上车。

站斑马线要求上车被拒

由于不远处就是斑马线，巴士随后停下，让行人过马路。阿叔疑不满巴士没有停下载他，竟走到斑马线挡车，同时不断叫骂，要求车长让他上车。

由于车长拒绝开门，双方僵持近一小时。其间，巴士上的乘客也只能陆续下车。

沈思睿说，起初没有警员到场，但阿叔迟迟不肯离开，相信后来有人报警，数辆警车随后抵达。

最终，阿叔上了巴士，并在巴士内与警员交谈。

《新明日报》记者赶到时，阿叔与巴士都已离开，现场交通状况如常。

完整报道，请翻阅2026年10月12日的《新明日报》。