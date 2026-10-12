90岁老摊主“重出江湖”，每天坚守摊位近九小时卖叻沙和鱼圆面，尽管曾因跌倒导致右手受伤变形疗养近七个月才康复，但闲不下来的他坚持摆摊。

近日，大巴窑第183座咖啡店内，一个微微弯着身子的身影格外引人注意。90岁的老摊主李松坤动作虽不快，却依然沉稳利落，站在摊位前忙着烹煮叻沙、肉碎鱼圆面和鱼圆面汤等，一个人“独挑大梁”，一做就是一天。

李松坤接受《新明日报》访问时说，他17岁便开始当小贩，以前卖过肉骨虾面、叻沙和杂菜饭。

《新明日报》经常会采访年轻或中年出来创业的小贩，像李松坤90岁高龄决定再出来当小贩而不是选择退休生活的就很少见。

约三个月前，他在女儿的帮助下，在大巴窑第183座咖啡店租下摊位，重新当起小贩。他每天早上7时开档，营业至下午2时30分，休息后再于下午5时开档至晚上7时，坚持每天开档，亲自准备食材和烹煮食物。

小贩生活不容易，问起为何决定这么做，他说妻子离世后，大部分时间待在家里觉得无所事事，因此决定重新出来摆摊，让自己保持活跃。

不过，女儿起初并不太赞成90岁的父亲继续摆摊，担心他的年纪和身体状况。李松坤向女儿解释，自己并不是为了赚钱，而是希望有事情做，女儿了解他的想法后，最终决定支持他，并协助他租下摊位。

李松坤透露，开档前，他曾在地铁站不慎跌倒，导致右手受伤并出现变形，花了近七个月时间康复。当记者问起右手目前的情况，他笑着挥了挥手说：“已经好了！”

完整报道，请翻阅2026年10月12日的《新明日报》。