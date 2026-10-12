陆路交通管理局上个月展开执法行动，共发现503起违规行为，并扣押70台活跃通勤工具。一名违规骑士疑不甘被抓，对两名执法人员动粗被捕。

陆交局星期一（10月12日）在脸书发文说，为了保障公众通行安全，执法人员上个月在多个地点展开执法行动。

近期在宏茂桥展开的行动中，两名活跃通勤执法人员遭一名涉嫌使用不符合规格的活跃通勤工具的骑士袭击。涉案的52岁男骑士，随后因涉嫌蓄意伤害公务员，阻碍后者执行职务而被警方逮捕。

这起案件的调查仍在进行中。根据法律，罪名一旦成立，违例者可面对最长七年监禁，以及罚款或鞭刑。

陆交局强调，对任何针对执法人员的暴力或辱骂行为采取零容忍态度，并将与警方紧密合作，严厉打击这类违法行为。当局也提醒公众，在接受执法检查时应充分配合并服从执法人员的指示。

文告也指出，当局将继续对违规使用者采取严厉执法行动，包括使用不合规格代步工具，以及在行人天桥上骑行者，以保障公共通道使用者的安全。

公众若发现有人违规使用代步工具，也可通过go.gov.sg/report-am举报。