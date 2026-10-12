我国中部和西部地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度星期一（10月12日）下午4时逼近150微克的高水平。全国交通工友联合会、回教理事会和新加坡知新馆星期一都已启动相应的烟霾应对措施。

全国交通工友联合会（NTWU）星期一在脸书发文说，本地四大公共交通业者SMRT、新捷运、易塔通（Tower Transit）和Go Ahead新加坡，已做好准备为巴士和地铁员工提供N95口罩。

贴文指出，公共交通行业的员工长时间在户外、路上、转换站和地铁路线工作。目前的烟霾情况让他们的工作更具挑战。联合会感谢公交业者的密切合作，将员工健康置于首位，确保他们得到保护。

联合会也促请公交行业的员工佩戴N95口罩，多喝水，适时休息和相互照应。

回教理事会（MUIS）也加强回教堂、回教学校和回教幼儿园的健康防护措施。一旦烟霾情况恶化，就能更好地保护信众、学生、职员和义工的健康。

其中，回教堂将保持开放，每日礼拜和星期五聚礼照常进行。不过，全国24小时空气污染指数（PSI）一旦介于201至300，进入非常不健康水平，回教堂将暂停非必要的户外项目和活动。礼拜的安排也会根据当前烟霾情况、可使用的室内设施和全国健康建议来调整。

回教理事会指出，所有回教堂均已接获指示，清楚在不同PSI水平下应采取哪些应对措施。回理会劝请信众避免在户外长时间逗留，也建议年长或有健康状况的信众采取额外措施，包括在进行礼拜时戴上合适的口罩。

所有全日制回教学校和幼儿园也接获通知，须遵循教育部和幼儿培育署的建议，落实相关的烟霾应对措施，包括将户外活动转到室内、关注学生和教职员的健康状况，并适时通知家长相关安排或变动。

新加坡知新馆也在脸书发文通知，知新馆已从星期一下午3时30分起，暂停馆内的户外活动。知新馆正密切关注空气素质指数和国家环境局的健康建议，确保访客拥有安全的体验。知新馆正在逐一联系那些早前已预定参加户外活动的访客。

截至星期一下午4时，全国PSI介于112至151的不健康水平。其中，中部和西部地区指数最高，分别为151和149。

全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，则介于每立方米94微克至149微克。中部和西部的情况最严重，PM2.5悬浮颗粒浓度分别达149微克和148微克的高水平。南部、东部和北部则分别达到94微克、119微克和123微克。

根据环境局星期一早上11时左右发布的消息，接下来几天，除了马来西亚半岛、苏门答腊北部和中部地区以及婆罗洲北部地区会下雨，亚细安南部区域的干燥天气料持续。

当局指出，雨水可能会改善热点和烟霾情况，但依旧存在跨境烟霾的风险，尤其是在天气持续干燥的地区。