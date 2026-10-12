新加坡与文莱进一步巩固长期紧密的双边伙伴关系，签署了《供应链韧性谅解备忘录》，明确界定必需品须涵盖食品、原油、燃料、医疗用品，以及双方共同商定的关键物资，并保障供应链的流通。

主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕与文莱经济政策统筹部长兼经济、贸易与工业部长阿都马纳夫，星期一（10月12日）于第二届新加坡与文莱联合委员会部长级会议（简称 JCMM），签署这项备忘录，加强两国在保障供应链韧性方面的合作。

这是两人首次共同主持会议。会议上，傅海燕和阿都马纳夫重申，将共同致力于通过维持开放市场，确保危机时期基本物资能持续流通，来加强供应链韧性，应对不断演变的全球经济局势。

备忘录也重申了两国对升级版《亚细安货物贸易协定》（ATIGA）作出的承诺，进一步明确并保障了食品、原油、燃料、医疗用品，以及双方共同商定的其他关键物资的流通。

根据能源、贸易及工业部的文告，双方也在会议上分享了近期的三项双边合作，实现物资来源多元化，增强商业供应和分销网络，并提升应对物资中断的行动准备工作。

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第一项合作是新加坡于2026年8月批准从文莱入口冷冻家禽，这不仅是双边农业食品贸易的重要里程碑，也进一步拓宽了新加坡食品供应来源，增强国家粮食安全韧性。

第二项合作是新加坡食品制造商Pondok Abang与文莱公司PDS Abattoir，签署了制造和分销协议，通过互惠合作将文莱加工牛肉产品引入新加坡，同时促进新加坡产品在文莱的市场拓展，共同推动新加坡食品供应链的多元化与韧性。

第三项合作则是在今年8月17日完成医疗物资就绪的双边桌面演练，进一步巩固应对供应链突然中断时，及时运输和接收关键医疗物资的能力。

傅海燕说：“在JCMM框架下取得的显著进展，展现了新加坡与文莱合作的广度和潜力。从推动双边贸易和投资增长，到加强供应链韧性，我们正以支持经济韧性、推动可持续增长，并为两国和两国人民带来切实利益的方式，深化双方伙伴关系。”

新加坡与文莱关系源远流长，两国高层互访频密，两国还签署了货币等值互换协定。2025年，新加坡是文莱第四大货物贸易伙伴，双边商品贸易额达23.2亿元。

这次会议是新加坡与文莱深化经济联系、探索新合作领域的重要经济平台，不仅把握文莱推动经济多元化的机遇，如粮食安全、绿色经济和旅游业等，也在不断演变的全球经济格局中，促进两国共同增长。