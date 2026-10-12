我国将公布新一版的新加坡网络安全策略，为应对网络安全威胁和塑造安全的网络空间提供指引。

数码发展及新闻部长杨莉明星期一（10月12日）出席新加坡国际网络周（Singapore International Cyber Week，简称SICW）欢迎晚宴，致辞时透露这项消息。

2026年版的新加坡网络安全策略（Singapore Cybersecurity Strategy）会在星期二（13日）公布，国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根届时将阐述新加坡会采取哪些步骤来强化网络安全防御。尚穆根也出席了星期一的晚宴。

新加坡网络安全策略最初在2016年推出，2021年更新了一次。第二版策略强调保障网络安全需要团队合作，人人都须尽一分力。

杨莉明也负责主管智慧国计划及网络安全事务。她指出，网络威胁的环境正变得日益严峻，老练的罪犯持续将目标对准关键基础设施，而人工智能进一步加剧了风险，使罪犯能够以更快的速度和更大的规模采取行动。同时，人们对所依赖的数码技术与基础设施的信任，也正面临日益加剧的挑战。

“数码互联开启了更多机遇，也带来了更多风险。我们更愿意互动，但同时发现自己的信任意愿降低了。”

这正是新加坡召开SICW的原因，提供平台让各国政府、业者、研究人员和网络安全专才聚集在一起，就棘手的课题和具分歧的观点进行讨论。

业者须成为保障数码生态系统安全的合作伙伴

杨莉明特别强调，业者必须成为保障数码生态系统安全的合作伙伴，包括在共同制定标准和保障措施、共享威胁情报、加强运营合作，及在部署前测试新技术方面做出贡献。这一点对人工智能尤其重要。

“这种合作精神对于新加坡如何在数码未来中建立信任也至关重要。我们计划保持开放、互联互通，并采用能够带来真正价值的技术，即便外部环境竞争日益激烈。我们的方法既非盲目采用，也非放弃某项技术，而是构建安全保障措施和能力，以安全地采用技术。”

新加坡将在2027年担任亚细安的轮值主席国。杨莉明说，新加坡到时也会采取同样的合作精神，共同加强集体网络安全韧性、深化务实合作和能力建设，并与行业伙伴更紧密地合作，因为尽管“亚细安是多元化的，有11个成员国，但共享一个高度互联的数码未来”。

爱沙尼亚司法与数码事务部长帕科斯塔（右）与新加坡网络安全局局长方素仪进行炉边对话时指出，爱沙尼亚的孩童从幼儿园起接触网络安全教育，他们回家后会与长辈分享，有很大的社会影响。（张俊杰摄）

爱沙尼亚司法与数码事务部长帕科斯塔（Liisa-Ly Pakosta）与新加坡网络安全局局长方素仪在晚宴上也进行了一场炉边对话。爱沙尼亚为数码治理领域的佼佼者，是实现了100%数码化的电子国家，所有公共服务都可在线完成。

针对各国该如何做好准备，应对可能还要过几年才会完全显现的网络威胁，例如人工智能以及可能颠覆现行加密方式的量子技术，帕科斯塔认为制定规则是必要的。她坚信需要全球化的法规来保障人们的安全。这么一来，人们才能够善用科技的优点，而把科技不好的一面压制下来。

帕科斯塔也强调数码教育在应对网络威胁所发挥的重要性。她指出，爱沙尼亚的孩童在幼儿园就接触网络安全教育，而这对整个社会有巨大的影响。这是因为不只孩童学到相关知识，回家后还会与长辈分享，无形中将这张知识网撒得更广。