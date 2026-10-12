一名38岁中国籍女子涉嫌在樟宜机场第三搭客大厦的珠宝店，偷走一条价值约256元的手镯，随后企图在未付款的情况下离开新加坡，结果在离境前被警方逮捕。

新加坡警察部队星期一（10月12日）发文告说，警方于9月26日凌晨约1时15分接获通报，指樟宜机场第三搭客大厦离境过境区的施华洛世奇（Swarovski）专卖店发生偷窃案。

初步调查显示，店员发现陈列架上一条价值255元9角5分的手镯不翼而飞，于是查看电眼画面，发现一名女子从陈列架上取走手镯后，没有付款便直接离开店铺。

机场警署警员随后展开调查，通过实地查访及电眼画面锁定涉案女子的身份，并赶在她离境前将她逮捕。警方也从女子身上起获失窃的手镯。

女子将于星期二（13日）被控上法庭，面对一项建筑物内偷窃罪。根据《刑事法典》第380节条文，偷窃一旦罪成，可被判最长七年监禁，或罚款，或两者兼施。

警方强调将严正看待商店偷窃案件。随着越来越多零售商安装具有人脸识别技术的电眼系统，即使窃贼犯案时没有被当场逮住，商家仍可凭录像向警方报案，协助警方追查嫌犯身份。

警方提醒，闭路电视录像大大提高违法者最终落网的可能性，即使一时逃过追查，也不代表能够逃避法律制裁。